Elena Rose se suma a la gira de KAROL G y será la invitada especial en diez shows por Estados Unidos
La cantautora venezolana atraviesa un gran momento en su carrera y acompañará a la colombiana en sus presentaciones del "Viajando Por El Mundo Tropitour".
Elena Rose continúa consolidando su presente internacional con un nuevo desafío artístico. La cantante y compositora fue confirmada como invitada especial de KAROL G en una serie de conciertos correspondientes a la etapa estadounidense del "Viajando Por El Mundo Tropitour", una de las giras más importantes del año.
La participación de Elena en estos espectáculos es el reflejo del vínculo profesional y personal que ambas artistas construyeron a lo largo del tiempo. Además de colaborar como compositora en distintos proyectos de KAROL G, la venezolana también estuvo presente en momentos clave de su carrera, como el estreno del documental de la colombiana en Netflix y la reciente gala organizada por la Fundación Con Cora.
Durante esta nueva etapa, Elena Rose acompañará a KAROL G en 10 fechas de la gira por estadios en Estados Unidos, con presentaciones previstas en Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, Boston, Nueva York, Atlanta, Miami, Tampa y Dallas. Tras el anuncio oficial, la artista compartió un video en sus redes sociales para expresar su alegría por formar parte de este importante recorrido.
Un presente de crecimiento internacional
La noticia llega en un momento especialmente significativo para Elena Rose. En las últimas semanas formó parte de las celebraciones oficiales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Los Ángeles y Ciudad de México, y luego presentó "Happy", uno de los lanzamientos que sucedieron a la salida del EP "No Quiero Que Se Acabe Este Bendito Verano".
Ese trabajo, que también incluye colaboraciones como "La Semana", junto a Manuel Turizo, y "TUTUTU", con Alleh, volvió a poner de manifiesto la sensibilidad y la identidad artística que caracterizan a Elena Rose dentro de la escena del pop latino.
Mientras se prepara para compartir escenario con KAROL G, la artista continúa recorriendo Europa con su "Alma Tour", una gira que también adquirió un fuerte compromiso solidario. Tras el reciente terremoto que afectó a Venezuela, anunció que las ganancias obtenidas a través de los encuentros meet-and-greet serán destinadas a organizaciones que brindan asistencia humanitaria a las comunidades damnificadas, una iniciativa que seguirá impulsando durante el resto de sus presentaciones por el continente europeo.
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