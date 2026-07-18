Elena Rose se suma a la gira de KAROL G y será la invitada especial en diez shows por Estados Unidos

La participación de Elena en estos espectáculos es el reflejo del vínculo profesional y personal que ambas artistas construyeron a lo largo del tiempo. Además de colaborar como compositora en distintos proyectos de KAROL G, la venezolana también estuvo presente en momentos clave de su carrera, como el estreno del documental de la colombiana en Netflix y la reciente gala organizada por la Fundación Con Cora.