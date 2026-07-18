Rolo Sartorio acelera la llegada de "Antifaz" con el estreno de "Brilla" y ya palpita su gran presentación

Con solo dos estrenos por delante antes de revelar el disco completo, "Antifaz" se acerca a su desenlace y promete convertirse en uno de los trabajos más personales de esta nueva etapa en la carrera del músico.

Con cada nuevo lanzamiento, Rolo Sartorio reafirma la intención de convertir "Antifaz" en una experiencia que trascienda el formato tradicional de un álbum. La publicación escalonada de las canciones permitió que cada una tuviera su propio recorrido y preparó el terreno para un estreno integral que promete cerrar esta etapa con una propuesta sólida, personal y cargada de identidad.