Rolo Sartorio acelera la llegada de "Antifaz" con el estreno de "Brilla" y ya palpita su gran presentación
El músico continúa revelando su nuevo álbum y, con apenas dos canciones por estrenarse, comienza la cuenta regresiva para el lanzamiento completo.
Rolo Sartorio transita la etapa final del lanzamiento de "Antifaz", un proyecto que decidió presentar de una manera poco habitual: compartiendo una canción por vez para que cada una encuentre su propio espacio y construya un vínculo especial con el público. Ahora, con la llegada de "Brilla", el disco entra en su recta decisiva.
La estrategia elegida por el cantante permitió que cada estreno tuviera identidad propia, alimentando semana tras semana la expectativa de sus seguidores. Con apenas dos canciones pendientes antes de completar el recorrido, "Antifaz" se prepara para mostrar finalmente su versión íntegra.
El lanzamiento del álbum tendrá además un momento muy especial sobre el escenario. El próximo 1 de agosto, Sartorio presentará oficialmente el disco en The Roxy Live, donde interpretará por primera vez las doce canciones que integran este nuevo trabajo.
La cuenta regresiva para el show
Además del material inédito, el concierto incluirá un repaso por los temas más importantes de su carrera, ofreciendo un recorrido por las distintas etapas que lo consolidaron como una de las voces más reconocidas del rock argentino.
Después de publicar "1973", su primer álbum como solista, y de ir construyendo el universo de "Antifaz" a través de lanzamientos sucesivos, Rolo continúa profundizando una etapa artística marcada por la honestidad de sus composiciones, la exploración musical y una conexión cada vez más cercana con su público.
Con solo dos estrenos por delante antes de revelar el disco completo, "Antifaz" se acerca a su desenlace y promete convertirse en uno de los trabajos más personales de esta nueva etapa en la carrera del músico.
Con cada nuevo lanzamiento, Rolo Sartorio reafirma la intención de convertir "Antifaz" en una experiencia que trascienda el formato tradicional de un álbum. La publicación escalonada de las canciones permitió que cada una tuviera su propio recorrido y preparó el terreno para un estreno integral que promete cerrar esta etapa con una propuesta sólida, personal y cargada de identidad.
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