Emanuel Noir contra Marcelo Tinelli: "No me interesa la gente falsa"

Emanuel Noir de Ke Personajes llama falso a Tinelli... pic.twitter.com/S4ticxAxdN — Doctor House (@Bobmacoy) January 20, 2024

Y añadió: “No me interesa nada de esa persona, no soy partidario de las personas que adquieren o utilizan de la cotidianidad una manera falsa de manejarse. Entonces, prefiero ser una persona sincera con la gente y que no por un negocio, yo voy a intentar crear un mundo de amistad con vos, para cuando esa cámara se apague, vos a mí no me saludes".

“Fui criado donde me enseñaron a ser frontal y ser sincero. Si somos (amigos), lo somos y si no somos amigos, crucemos la cera y dejémoslo ahí. Pero no crear una mentira mirando la cara del otro, sabiendo que esa (amistad) no existe”, agregó Noir.