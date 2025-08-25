Emilia Attias reaccionó de forma inesperada a la nueva relación del Turco Naim

La cronista del ciclo le preguntó a Emilia sobre los rumores de que el Turco Naim estaría en una relación con una cineasta. El rostro de la actriz mostró una genuina sorpresa. Lejos de molestarse, defendió su vínculo con el padre de su hija. “Él es excelente padre. Lo adoro y lo voy a amar siempre como persona. Tenemos una relación que va mejorando, después de lo que pasó, que pueden imaginarse que no es fácil”, afirmó.