Emilia Attias reaccionó de forma inesperada a la nueva relación del Turco Naim
A más de un año de su separación, la actriz se enteró en vivo que su ex pareja tiene una nueva relación.
La vida de Emilia Attias atraviesa un nuevo capítulo tras su divorcio de el Turco Naim. Después de veinte años juntos, la pareja, que tiene una hija en común, Gina, se separó en buenos términos. Sin embargo, la actriz se sorprendió al enterarse de que su expareja ya tiene un nuevo romance. La inesperada reacción quedó en evidencia durante una entrevista en vivo para el programa Implacables.
La cronista del ciclo le preguntó a Emilia sobre los rumores de que el Turco Naim estaría en una relación con una cineasta. El rostro de la actriz mostró una genuina sorpresa. Lejos de molestarse, defendió su vínculo con el padre de su hija. “Él es excelente padre. Lo adoro y lo voy a amar siempre como persona. Tenemos una relación que va mejorando, después de lo que pasó, que pueden imaginarse que no es fácil”, afirmó.
Lejos de cualquier polémica, la exintegrante de Casi Ángeles se mostró feliz por él. "No sabía eso. ¡Ojalá! Ojalá que sea una persona muy feliz. Siempre lo voy a apoyar con todo”, agregó, destacando la importancia de mantener la armonía familiar. “Tenemos comunicación y somos un equipo familiar desde otro punto de vista”, subrayó.
Por su parte, la actriz también se refirió a su presente amoroso con el empresario Guillermo Freire. Aunque se mostró cautelosa y evitó hablar de convivencia, no pudo ocultar su felicidad. “No convivimos, tenemos una relación muy hermosa. Paso a paso, conociéndonos. Estoy muy feliz”, reconoció.
La noticia del nuevo romance de el Turco Naim había cobrado fuerza hace semanas, cuando Pepe Ochoa reveló en LAM que el humorista estaba saliendo con la directora de cine Tamae Garateguy. Según el periodista, la relación habría comenzado en el marco de un proyecto laboral, y el humorista "está apostando de nuevo al amor".
Dos décadas de historia unieron a Emilia Attias y el Turco Naim, una pareja que fue un referente en el espectáculo argentino. Hoy, ambos eligen vivir sus nuevas vidas y enfrentar los desafíos con entereza, compañerismo y un objetivo en común: la felicidad de su hija.
