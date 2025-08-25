HBO Max lanzó el adelanto de la nueva temporada de "The Pitt"

Por eso, para la alegría de todos sus fanáticos, la espera terminó. Tras el arrollador éxito de crítica y público de su primera temporada, HBO Max confirmó que Noah Wyle vuelve a ponerse en la piel del Dr. Michael “Robby” Robinavitch. El universo de "The Pitt" se expandirá con una nueva edición que promete seguir la misma línea de excelencia, sumergiéndonos una vez más en sus conflictos y desafíos.