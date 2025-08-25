HBO Max lanzó el adelanto de la nueva temporada de "The Pitt"
Noah Wyle vuelve a ser el protagonista de "The Pitt" en su segunda temporada que llega a HBO Max en 2026. Conocé todos los detalles.
Pocas series logran irrumpir con la fuerza y la calidad de "The Pitt", el nuevo fenómeno de HBO Max que, sin lugar a dudas, se posicionó como una de las producciones más excepcionales e increíbles del año. Desde sus primeros episodios, la serie nos sumergió en un universo crudo, de una autenticidad palpable, con una narrativa tan intensa como conmovedora.
Su primera temporada fue una obra maestra de la tensión, con un guion brillante que no temió explorar las profundidades más oscuras del alma humana, construyendo un drama que te atrapa y no te suelta hasta el último segundo.
Lo que hace a "The Pitt" tan formidable es su capacidad para crear personajes tridimensionales que, a pesar de sus fallas, logran una empatía inmediata. Cada giro de la trama se siente orgánico y con un propósito, y la dirección impecable nos regala una experiencia visual que intensifica la brutalidad y la belleza del universo médico.
La serie no solo es un drama de alta calidad, sino un recordatorio del poder de una buena historia, que trasciende la pantalla para dejarnos reflexionando sobre las decisiones, la supervivencia y los lazos humanos. Su primera entrega es, en definitiva, un viaje inolvidable que dejó a los espectadores con ganas de mucho más.
Por eso, para la alegría de todos sus fanáticos, la espera terminó. Tras el arrollador éxito de crítica y público de su primera temporada, HBO Max confirmó que Noah Wyle vuelve a ponerse en la piel del Dr. Michael “Robby” Robinavitch. El universo de "The Pitt" se expandirá con una nueva edición que promete seguir la misma línea de excelencia, sumergiéndonos una vez más en sus conflictos y desafíos.
Lo que sabemos de la nueva temporada de "The Pitt"
- De qué se trata: "The Pitt" es una mirada realista a los retos que enfrentan los trabajadores de la salud en la actualidad, contada a través de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno en Pittsburgh.
- Elenco oficial: Noah Wyle (Dr. Michael “Robby” Robinavitch), Patrick Ball (Dr. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Supriya Ganesh (Dr. Mohan), Fiona Dourif (Dr. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Isa Briones (Dr. Santos), Gerran Howell (Whitaker), Shabana Azeez (Javadi) y Sepideh Moafi (Dr. Al-Hashimi)
- Cuándo se estrena: enero de 2026 -todavía sin fecha oficial-
Primer adelanto de "The Pitt"
