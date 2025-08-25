No hay vuelta atrás: Alex Caniggia no planea perdonar a Mariana Nannis

Alex Caniggia Mariana Nannis

El joven Caniggia se mostró muy dolido por la actitud de su madre, especialmente porque el conflicto involucró a su hija. “Más que nada es como que sacó a Venezia. Eso yo lo tengo en el corazón y no se me va a ir. Estoy muy duro con mi decisión y nadie me va a sacar de ese eje”, definió. Alex también remarcó que Nannis ni siquiera fue a conocer a su nieta. “Ella nació y no vino a verla. Es tu primera nieta y me parece que está mal”, remarcó.