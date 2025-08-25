No hay vuelta atrás: Alex Caniggia no planea perdonar a Mariana Nannis
A pesar de que se amigó con su hermana Charlotte, el influencer sigue enojado con su madre por sacar a su hija del departamento. Los detalles.
A pesar de su reciente reconciliación con su hermana Charlotte, Alex Caniggia se mostró contundente con su madre, Mariana Nannis, en una conversación con Marley para el programa Por el mundo. El influencer fue tajante y afirmó que, bajo ningún concepto, se va a reconciliar con ella.
El mediático hizo referencia a un hecho que, según él, lo marcó para siempre: el momento en que Nannis le exigió que se fuera del departamento en el que vivía con Melody Luz y su hija recién nacida, Venezia. “Con mi viejo y su novia Sofi siempre nos juntamos a comer con Venezia. Pero con mi vieja yo no me hablo desde lo que pasó del Faena. De mi parte, la verdad, no me voy a amigar”, sentenció Alex.
El joven Caniggia se mostró muy dolido por la actitud de su madre, especialmente porque el conflicto involucró a su hija. “Más que nada es como que sacó a Venezia. Eso yo lo tengo en el corazón y no se me va a ir. Estoy muy duro con mi decisión y nadie me va a sacar de ese eje”, definió. Alex también remarcó que Nannis ni siquiera fue a conocer a su nieta. “Ella nació y no vino a verla. Es tu primera nieta y me parece que está mal”, remarcó.
Aunque Alex se mostró firme en su decisión, su hermana Charlotte se mostró más optimista con la posibilidad de una reconciliación. "Y sí, yo calculo que sí. No la conoce a Venezia, pero se puede arreglar, claro que sí", respondió a Marley, insinuando que la situación podría mejorar con el tiempo.
Sin embargo, en este momento la prioridad de Alex parece ser su relación con su hermana. Recientemente, el influencer compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, anunciando su reconciliación con Charlotte.
“Hemos chocado mil veces pero siempre volvemos a estar lado a lado. Hermana, ahora más que nunca. Hermanos unidos para siempre. Te amo sis”, escribió. El conflicto entre los hermanos había surgido a raíz de una pelea entre Charlotte y Melody Luz, un efecto colateral de la rivalidad entre la bailarina y Mariana Nannis.
