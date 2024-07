El guiño de Cachete Sierra a Emilia Attias en redes sociales

Y luego reveló el guiño de Cachete a la actriz en las redes: “En las últimas horas, Emilia ha subido un posteo donde Cachete Sierra comenta y pone varios corazones”.

ATIAS CACHETE SIERRA

Sin embargo, aclaró:“Quiero ser claro. A mí no me confirman un romance pero si me destacan que hay demasiada buena onda entre ellos, se los ve cercanos y no por haber trabajado en Casi Ángeles juntos eh. Lo que quiero hacer es abrir el paraguas para que mañana no te sorprenda si hay un romance. A mí me la sensación que si pasa algo entre ellos van a esperar estar en Buenos Aires para darle rienda suelta a esta situación”.

Y opinó: “Sería una bomba el romance. Cachete ya no tiene nada con Carola, la amiga de Tini y Emilia está separada del Turco como ella lo ha confirmado así que disfrútense chicos”.