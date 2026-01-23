Emilia Attias deslumbró con una osada producción en cuero y látex que revolucionó las redes
En una colaboración especial con una marca de moda erótica, la actriz desplegó todo su costado sexy. Mira las fotos.
Emilia Attias volvió a marcar tendencia en redes sociales con una producción fotográfica que no pasó desapercibida. La modelo y actriz apostó a una estética audaz, combinando cuero, látex y botas caña alta en una puesta en escena de fuerte impronta dominatrix que rápidamente captó la atención de sus seguidores.
Las imágenes forman parte de una colaboración internacional con una reconocida marca de indumentaria erótica de origen ucraniano, famosa por trabajar con figuras de primer nivel del espectáculo mundial. En su historial aparecen nombres como Madonna, Julia Fox, Chloe Bailey y Amber Rose, lo que posiciona a la firma como un referente del estilo provocador y vanguardista.
En esta ocasión, Attias lució un diseño de látex en tonos rojo y negro que se ajusta a su silueta y resalta sus curvas, complementado con botas de cuero que completan una estética poderosa y sensual. La producción mostró una faceta intensa y segura de la actriz, distinta a la que suele compartir en sus apariciones públicas.
Como era de esperarse, la respuesta del público fue inmediata: la publicación se llenó de likes, comentarios y reacciones que celebraron la osadía del look y el impacto visual de la campaña,
Mira las fotos sensuales de Emilia Attias
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario