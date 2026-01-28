Santa Fe: muestran por primera vez cómo es el lugar donde mataron a puñaladas a Jeremías Monzón

"Después de que vi el video me di cuenta de que era acá el lugar donde estaba el pibe", remarcó el hombre, que había llegado a ver la grabación que se hizo viral del ataque coordinado en patota.

"En el video se ve todo: ahí está el cajón y se ve que cae acá. Si vos ves el video te das cuenta. Se ve que al pobre lo trajeron hasta acá", agregó el testigo.

Roberto explicó que el depósito abandonado "era un aguantadero", y que "la gente pernoctaba" en su interior.

Hasta la fecha hay cuatro personas imputadas por el crimen de Jeremías: se trata de Milagros, de 16 años, que era la novia del muchacho; la madre de ella y dos adolescentes, de 15 y 14 años.

El caso está en manos del fiscal Ezequiel Hernández, a cargo de la fiscalía de Violencia Institucional de Santa Fe.

Además quedó detenido el medio hermano del acusado de 14 años tras ser denunciado por amenazas de muerte contra un hombre de 21 años que pedía justicia por Jeremías.