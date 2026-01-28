Santa Fe: muestran por primera vez cómo es el lugar donde mataron a puñaladas a Jeremías Monzón
La Justicia permitió el acceso de medios de comunicación al edificio donde un grupo de adolescentes habría asesinado al chico el 18 de diciembre pasado.
La Justicia de Santa Fe permitió esta semana que medios de comunicación accedieran al depósito abandonado donde el 18 de diciembre pasado fue asesinado a puñaladas Jeremías Monzón, de 15 años, en un ataque coordinado entre al menos tres adolescentes, incluida la novia de la víctima.
El edificio, de gran tamaño, está rodeado de pastizales en un predio ubicado frente al Estadio de Colón de Santa Fe. La Justicia considera que Jeremías y su novia, Milagros, de 16 años, se reunieron con otros dos adolescentes, de 14 y 15, pero el único que no sabía lo que iba a pasar era el joven que fue asesinado.
La secuencia quedó grabada. La Justicia de Santa Fe abrió esta semana una causa paralela a la del homicidio para dar con la persona que divulgó el video en el que se ve y se escucha cómo los adolescentes atacaron a puñaladas a Jeremías, que pedía por su vida.
El adolescente fue asesinado el 18 de diciembre y pasaron cuatro días de búsqueda hasta que las autoridades encontraron su cuerpo en el depósito.
Roberto, uno de los hombres que trabajaban en el predio, detalló a C5N que aquel 22 de diciembre vieron llegar a la Policía de Santa Fe "por un indicio", y los oficiales entraron al edificio sin reparar en el pastizal.
"Después de que vi el video me di cuenta de que era acá el lugar donde estaba el pibe", remarcó el hombre, que había llegado a ver la grabación que se hizo viral del ataque coordinado en patota.
"En el video se ve todo: ahí está el cajón y se ve que cae acá. Si vos ves el video te das cuenta. Se ve que al pobre lo trajeron hasta acá", agregó el testigo.
Roberto explicó que el depósito abandonado "era un aguantadero", y que "la gente pernoctaba" en su interior.
Hasta la fecha hay cuatro personas imputadas por el crimen de Jeremías: se trata de Milagros, de 16 años, que era la novia del muchacho; la madre de ella y dos adolescentes, de 15 y 14 años.
El caso está en manos del fiscal Ezequiel Hernández, a cargo de la fiscalía de Violencia Institucional de Santa Fe.
Además quedó detenido el medio hermano del acusado de 14 años tras ser denunciado por amenazas de muerte contra un hombre de 21 años que pedía justicia por Jeremías.
