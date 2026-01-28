La respuesta de Fátima Florez tras la nueva chicana de Lali Espósito a Javier Milei: "Que se solucione ya"

Más adelante, Martín Candalaft aportó una mirada crítica al plantear: "¿No sentís que el Presidente ante la catástrofe que hay en la Patagonia, por ahí no era el mejor momento para mostrarse cantando como si nada estuviese pasando? A mí me da la sensación de que si esos incendios en lugar de ser en la Patagonia serían en la ciudad de Buenos Aires no estaría pasando lo mismo. ¿No creés que por ahí no era el momento momento de hacer eso?".

Ante ese comentario, Fátima cerró con una postura firme: "Por lo que tengo entendido se está trabajando en eso, no soy quién para comunicar porque no soy vocera. Soy una laburante, todos queremos que se solucione esto".