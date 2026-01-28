La respuesta de Fátima Florez tras la nueva chicana de Lali Espósito a Javier Milei: "Que se solucione ya"
La humorista rompió el silencio en DDM tras el mensaje de la cantante, y se refirió al conflicto con el Presidente.
Luego de compartir escenario con el presidente Javier Milei en un evento realizado en Mar del Plata, Fátima Florez se pronunció este miércoles en DDM (América TV) y fue consultada por la repercusión que tuvo el contundente mensaje que Lali Espósito publicó en sus redes sociales.
La artista había utilizado sus historias de Instagram para difundir un fragmento de su canción Payaso: "Hoy sos el show principal, te queda grande el disfraz, payaso". Poco después, sumó un reel de Amnistía Internacional vinculado a los incendios que afectan a la provincia de Chubut.
Durante la entrevista, Marina Calabró le señaló a la imitadora: "Esto despertó amores y odios, por decirlo de alguna manera. Y nos llamó la atención que en las últimas horas hubo unos posteos de Lali Espósito. Jugó con esta idea de payaso, su tema musical, con los incendios".
Frente a esa observación, Florez respondió: "Obviamente que como argentina quiero que se solucione ya. Qué argentino no va a querer que solucione ya. Es una tragedia y estamos todos orando y pidiendo".
Además, marcó que el cruce entre el Presidente y la cantante no es nuevo y señaló: "Esta pelea entre Milei y Lali a través de Twitter existe ya hace un tiempo, no es de ahora esto".
Más adelante, Martín Candalaft aportó una mirada crítica al plantear: "¿No sentís que el Presidente ante la catástrofe que hay en la Patagonia, por ahí no era el mejor momento para mostrarse cantando como si nada estuviese pasando? A mí me da la sensación de que si esos incendios en lugar de ser en la Patagonia serían en la ciudad de Buenos Aires no estaría pasando lo mismo. ¿No creés que por ahí no era el momento momento de hacer eso?".
Ante ese comentario, Fátima cerró con una postura firme: "Por lo que tengo entendido se está trabajando en eso, no soy quién para comunicar porque no soy vocera. Soy una laburante, todos queremos que se solucione esto".
