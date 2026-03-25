Emilia Mernes explotó en redes sociales tras la polémica: "Por favor, basta"
La artista realizó un angustiante descargo tras la catarata de odio que ha recibido desde que se viralizó su conflicto con Tini Stoessel y María Becerra.
Luego de encontrarse en el ojo de la tormenta por su conflicto con Tini Stoessel y María Becerra -al cual se sumó la polémica con las esposas de la Selección argentina-, Emilia Mernes explotó en redes sociales con un angustiante descargo donde pidió: "Por favor, basta".
IMPORTANTE: Aseguran que la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes involucra a jugadores de la Selección Argentina
El escrito que la artista plasmó en Instagram reza lo siguiente: "Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento", aseguró la intérprete de "Exclusive".
Seguidamente, escribió: "Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porque tolerar este nivel de odio. Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas", indicó, en un claro palito a Tini y María.
"Desde mi lugar, siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario", continuó dirigiéndose a sus colegas.
"Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver como dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano", siguió. Y se sinceró: "Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta".
Lo cierto es que la palabra de Emilia era sumamente esperada, luego de que fuera fustigada varios días, tanto por las redes sociales como así también por figuras del medio, tales como Martín Cirio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario