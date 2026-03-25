Emilia Mernes explotó en redes sociales tras la polémica: "Por favor, basta"

"Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver como dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano", siguió. Y se sinceró: "Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta".

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Lo cierto es que la palabra de Emilia era sumamente esperada, luego de que fuera fustigada varios días, tanto por las redes sociales como así también por figuras del medio, tales como Martín Cirio.