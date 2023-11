Emilia Mernes contó cómo se usa el "bidet" para la TV de España y se volvió viral

Sin ponerse nerviosa y con la sonrisa que la caracteriza, Emilia respondió: “Cada vez que hacés caca, ¿o no?”.

“¡¿Cada vez?! Yo lo uso en un cumpleaños”, replicó él, tras lo cual, la joven que puso de moda los brillitos en los ojos le dijo: “Pero es re feo andar con el culo cagado”, mientras los asistentes reían sin parar. “No… pero siempre papel higiénico”, le explicó Broncano.

emilia mernes bidet.mp4

“No, pero no limpia bien bien el papel a veces. ¡Siempre agua! Y si no hay bidet, me baño. Me ducho”, detalló Mernes.

“Voy poco al baño. En una semana iré 3 o 4 veces. Es raro que estemos hablando de cuánto voy al baño. ¿No?", dijo Emilia Mernes.

Para finalizar, el conductor le preguntó: "Perdón, perdón. Pero ¿me estás diciendo que hay días que no sacás la leña al patio?", y ella lo confirmó entre risas.