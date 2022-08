Qué dijo el vestuarista de Emilia Mernes sobre la polémica por los canjes

Luego de advertir que “Emilia es ajena a toda esta situación”, comenzó entonces con su explicación: “Mi trabajo es buscar vestuarios y opciones para ella. Con mi equipo nos comunicamos con marcas posicionadas y emergentes para colaboraciones”.

Díaz afirmó que su intención es “trabajar con marcas locales para darles exposición”, siguiendo “parámetros mutuamente acordados y con expectativas claras”. Pero, ¿de qué se trata esta clase de acuerdos? “El beneficio de la marca es poder usar la imagen de Emilia para su promoción, sin costo alguno, como forma de intercambio”. En ese sentido, sostuvo: “Nunca prometí algo que no pudiera cumplir, cumpliendo con los parámetros de la industria”.

El vestuarista dijo que la polémica lo terminó afectando en el plano personal: “Me duele inmensamente ver que mi buena intención sea manipulada para el beneficio de otros a cuestas del buen nombre de Emilia”.

Es por esa razón que compartió distintas capturas de los chats que mantuvo con los dueños de las marcas, para evidenciar (”que ustedes puedan ver y sean testigos”, escribió), que los mensajes que recibió por parte de los emprendedores “fueron de agradecimiento por exponer sus diseños y no de descontento”.

Respecto a la devolución de las prendas vestidas por Mernes, que “no siempre son utilizadas ya que los looks son armados dependiendo de la dirección creativa”, Joaco Díaz se justificó: “Por motivo de los viajes asociados con mi agenda, no he podido regresar algunas de las piezas, ya que no he estado con el tiempo necesario en Argentina y el material está conmigo. Eso no significa que no serán devueltas, tan pronto esté en el país serán enviadas”.

"De mi lado tanto como de mi equipo, siempre tuvimos la mejor intención y trabajamos con el corazón para lograr que el arte argentino tenga visibilidad tanto local como internacionalmente. Ofrezco mis disculpas a Emilia, a su equipo de manejo, a su sello y a ustedes por esta situación tan lastimosa", concluyó el estilista, dando por finalizado el asunto.

