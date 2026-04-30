"Cuando tengo plata...": Brian Sarmiento encendió la polémica sobre la cuota alimentaria de sus hijas

“Hoy no veo a mis hijas por decisión de mis exparejas”, aseguró, y remarcó que no permitirá que sus hijas mayores cambien su apellido, pese al distanciamiento.

Sobre Diana Ruiz y Tessie Poza, fue contundente: “No me importa que las madres de mis hijas me quieran hacer mier… yo siempre las voy a cuidar. Cuando tengo, cumplo”.

También sostuvo que sus hijas reciben una sola versión de los hechos: “Tienen una sola campana que les está llenando la cabeza”. En cuanto a Frida, la hija que tuvo con Poza, contó que apenas existió un breve contacto por redes sociales años atrás.

“No querían llegar a un arreglo, querían hundirme. Tienen el mismo relato porque hablan entre ellas”, disparó. Y sumó: “Siempre que pude darles tuvieron mucho, y demás. Cuando no les pude dar más, no pensaron en el daño que le hacían a las nenas”.

Por último, aseguró que la próxima semana terminará de pagar la deuda alimentaria correspondiente a Frida y manifestó que su principal deseo es recomponer la relación con sus hijas y dejar atrás el enfrentamiento judicial y mediático.