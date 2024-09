Emiliano Pinsón habló de cómo es su vida desde el diagnóstico de Parkinson: "No temo a la muerte"

"Me crucé con mucha gente, hasta desconocidos que me ayudan atarme los cordones. Esa solidaridad está buenísima", afirmó. "Nunca se había llegado a tanta intimidad, a partir de ahí es una relación absolutamente mejor", agregó al respecto.

Además, el comunicador reflexionó sobre la muerte y los miedos que le despertó el Parkinson, aunque admitió que ahora "no piensa en largo plazo". Y concluyó: "A la muerte le tenía mucho miedo antes. Ahora ni la pienso, hoy la muerte me parece más amigable, no le tengo miedo".

El diagnóstico de Emiliano Pinsón

En 2021, a Emiliano Pinsón le diagnosticaron Parkinson. Lejos de bajar los brazos, el periodista deportivo de 52 años decidió pelearla. En abril pasado, sin embargo, le dijeron que el diagnóstico cambió.

“Tengo un Parkinson atípico, eso quiere decir que no es el Parkinson rígido como estaba diagnosticado en un principio. Es uno que no está bien estudiado y varía su desarrollo. No es como el rígido que tiene una conducta temblorosa y es operable. Mi problema es en el cerebelo, es decir, que no se puede operar, porque no se puede llegar hasta allá”, detalló.

En medio de su valiente lucha, ganó un Martín Fierro de la Radio como mejor comentarista deportivo y se llevó la ovación más grande de la noche en el Salón Ocre de La Rural.