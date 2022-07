Cómo se enteró de su Parkinson Emiliano Pinsón y qué sintió

"Creí que tenía un problema del sueño, me fui a hacer ver y a hacer un examen, y cuando me dieron el resultado, la neuróloga tenía dudas y me mandaron a "Movimientos anormales" en el sexto piso. Me tomaron más exámenes y la neuróloga me dijo '¿sabés lo que tenés?'. 'Calculo que estrés', respondí. 'No, tenés Parkinson'", expresó el periodista.

"Llamé a mi vieja y ella creyó que ya me enterraba. Después se lo conté a mis hijos. Yo vivo solo, y a las 48 o 72 horas lo vi de más cerca y creo que fue la primera vez que sentí de verdad miedo a morirme, también miedo por lo desconocido. Te paralizás", sostuvo Pinsón.

"Después de esos días di vuelta la historia y tuve que afrontarlo. De a poco. Hubo momentos en los que no la pasé tan bien, ahora estoy muy bien y con medicamentos", explicó.