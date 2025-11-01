Emily Armstrong comenzó el show de Linkin Park en Argentina disfrazada de Diego Maradona
La cantante sorprendió a todos luciendo la camiseta celeste número 10 con el apellido “Maradona” en la espalda durante el show en el Parque de la Ciudad, un gesto que emocionó al público y se volvió viral en redes sociales.
La noche del viernes 31 de octubre quedó marcada por un momento que nadie esperaba. Mientras Linkin Park recorría los clásicos de su catálogo y presentaba canciones de su nuevo álbum From Zero, Emily Armstrong apareció en escena con la emblemática camiseta de Diego Maradona. La peluca rizada, la 10 en la espalda y el guiño a uno de los ídolos más grandes del país hicieron explotar al público. Aplausos, gritos y vítores se mezclaron con los primeros acordes de “In the End” y “Numb”, mientras la banda navegaba entre la nostalgia y la renovación.
El Parque de la Ciudad en Villa Soldati se llenó de fanáticos que no querían perderse la primera presentación de la banda en la Argentina con Armstrong como vocalista. La expectación era máxima: tras la pérdida de Chester Bennington en 2017, muchos dudaban si la banda podría mantener la intensidad de sus shows y la conexión con el público. Pero desde el primer tema, Mike Shinoda y compañía demostraron que la energía seguía intacta. Armstrong, con su carisma y su voz potente, logró que los fanáticos cantaran cada canción y se sintieran parte de esta nueva etapa.
El homenaje a Maradona se transformó en uno de los momentos más comentados de la noche. En redes sociales, los videos y fotos de la cantante con la camiseta número 10 se viralizaron en minutos. Para muchos, no fue solo un gesto futbolístico: fue un símbolo de respeto y cercanía con Argentina, un guiño que unió a la banda con su público y encendió la emoción en cada rincón del estadio.
A lo largo de más de dos horas de show, Linkin Park combinó canciones históricas como “Crawling” y “One Step Closer” con los temas más recientes de From Zero, en un repertorio que reflejó tanto la herencia de la banda como su futuro. Entre cánticos, luces y saltos, el público acompañó cada instante, convirtiendo el recital en un espectáculo memorable que quedará en la memoria de los fanáticos porteños.
Cuando Emily Armstrong levantó los brazos y mostró la camiseta de Maradona al público, la ovación fue inmediata. El momento fue capturado en cientos de fotos y videos que se replicaron en Instagram, X y TikTok, y rápidamente se transformó en el símbolo de la velada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario