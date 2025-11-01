Emily Armstrong comenzó el show de Linkin Park en Argentina disfrazada de Diego Maradona

A lo largo de más de dos horas de show, Linkin Park combinó canciones históricas como “Crawling” y “One Step Closer” con los temas más recientes de From Zero, en un repertorio que reflejó tanto la herencia de la banda como su futuro. Entre cánticos, luces y saltos, el público acompañó cada instante, convirtiendo el recital en un espectáculo memorable que quedará en la memoria de los fanáticos porteños.

Cuando Emily Armstrong levantó los brazos y mostró la camiseta de Maradona al público, la ovación fue inmediata. El momento fue capturado en cientos de fotos y videos que se replicaron en Instagram, X y TikTok, y rápidamente se transformó en el símbolo de la velada.