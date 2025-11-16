Emily Brontë vuelve a la pantalla: ¿por qué Cumbres Borrascosas es inmortal?

Emerald Fennell, conocida por diseccionar con elegancia y brutalidad las dinámicas de género y la toxicidad social en películas como Promising Young Womany Saltburn, es la elección perfecta para abordar la oscuridad que subyace en la novela. Esta nueva adaptación de Warner Bros. Pictures se anuncia como una "interpretación audaz y original" de una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos, prometiendo que la pasión prohibida de Cathy y Heathcliff se transformará de romántica a intoxicante en un épico relato de deseo, amor y locura.

El elenco es estelar, sumando a la nominada al Óscar Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, el ganador del BAFTA Martin Clunes y Ewan Mitchell, bajo la dirección de Fennell, quien también firma el guion y produce junto al nominado al Óscar y ganador del BAFTA Josey McNamara y la propia Robbie. El equipo detrás de cámara refuerza la promesa de una producción visualmente impactante, con el director de fotografía ganador del Óscar Linus Sandgren y la diseñadora de vestuario ganadora del Óscar Jacqueline Durran, asegurando que cada detalle estético sea tan evocador como los páramos de la novela.

La guinda del pastel, y lo que sella la audacia de este proyecto, es la incorporación de canciones originales de Charli XCX. Esta colaboración inusual inyecta un aire de modernidad y pulso pop al drama gótico del siglo XIX, sugiriendo que la película buscará resonancias con el deseo y la obsesión contemporáneos. Esta versión de "Cumbres Borrascosas" está programada para estrenarse solo en cines el 12 de febrero de 2026.