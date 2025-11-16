Emily Brontë vuelve a la pantalla: ¿por qué Cumbres Borrascosas es inmortal?
En 2026 se estrena "Cumbres Borrascosas" protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi marcando el regreso de la famosa novela de Emily Brontë, una de las mejores escritoras de romance.
Emily Brontë ocupa un lugar único e inexpugnable en el canon literario. Con una sola novela publicada, Cumbres Borrascosas (Wuthering Heights), logró trascender la etiqueta de "romance gótico" para crear una obra de una intensidad salvaje y una profundidad psicológica que, más de 170 años después, sigue siendo inigualable. Su literatura no trata sobre el amor cortés o idealizado; es la exploración de una pasión elemental, corrosiva y predestinada, que se niega a ser domesticada por las convenciones sociales o el paso del tiempo. Brontë no escribió una historia de amor, sino un estudio sobre el deseo destructivo y la naturaleza indomable del alma humana.
El corazón de la novela es la turbulenta y apasionada relación entre Catherine Earnshaw y Heathcliff. Él, el huérfano adoptado de Liverpool, despojado de su identidad y humillado constantemente tras la muerte de su protector; ella, la niña indomable cuya alma gemela reside en él, pero cuyo destino social la obliga a elegir la comodidad y el estatus. El error de Catherine, al afirmar que "soy Heathcliff" pero casarse con otro, desata una venganza que consume dos generaciones. Esta acción caótica e intensa está magistralmente contenida en una estructura compleja, narrada a través de voces intermedias que nos ofrecen perspectivas fragmentadas y sesgadas, un recurso que subraya la naturaleza inaprensible de la verdad emocional.
La atmósfera de Cumbres Borrascosas es tan crucial como sus personajes. Las descripciones evocadoras del entorno de páramos solitarios y ventosos en Yorkshire son un personaje más; un espejo que refleja la desolación, la rudeza y el tormento del amor de Catherine y Heathcliff. Es un relato de obsesión, furia y locura que no pasa de moda porque articula el aspecto más oscuro del romance: la incapacidad de poseer al otro y el deseo de aniquilación que nace de la frustración. Su grandeza poética y su visión radical sobre la pasión la convierten en una obra maestra inmortal, capaz de ser re-interpretada por cada nueva generación. Si bien la adaptación de 1992 se convirtió en un referente, la historia exige ser contada una y otra vez, y ahora regresa con una mirada audaz para 2026.
Cómo es la película de "Cumbres Borrascosas" con Margot Robbie y Jacob Elordi
La noticia de que la cineasta ganadora del Óscar y del BAFTA, Emerald Fennell, dirigirá una nueva versión de Cumbres Borrascosas, protagonizada por Margot Robbie como Cathy y Jacob Elordi como Heathcliff, es un anuncio demoledor que promete una reinterpretación audaz y contemporánea de la obra de Brontë.
Emerald Fennell, conocida por diseccionar con elegancia y brutalidad las dinámicas de género y la toxicidad social en películas como Promising Young Womany Saltburn, es la elección perfecta para abordar la oscuridad que subyace en la novela. Esta nueva adaptación de Warner Bros. Pictures se anuncia como una "interpretación audaz y original" de una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos, prometiendo que la pasión prohibida de Cathy y Heathcliff se transformará de romántica a intoxicante en un épico relato de deseo, amor y locura.
El elenco es estelar, sumando a la nominada al Óscar Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, el ganador del BAFTA Martin Clunes y Ewan Mitchell, bajo la dirección de Fennell, quien también firma el guion y produce junto al nominado al Óscar y ganador del BAFTA Josey McNamara y la propia Robbie. El equipo detrás de cámara refuerza la promesa de una producción visualmente impactante, con el director de fotografía ganador del Óscar Linus Sandgren y la diseñadora de vestuario ganadora del Óscar Jacqueline Durran, asegurando que cada detalle estético sea tan evocador como los páramos de la novela.
La guinda del pastel, y lo que sella la audacia de este proyecto, es la incorporación de canciones originales de Charli XCX. Esta colaboración inusual inyecta un aire de modernidad y pulso pop al drama gótico del siglo XIX, sugiriendo que la película buscará resonancias con el deseo y la obsesión contemporáneos. Esta versión de "Cumbres Borrascosas" está programada para estrenarse solo en cines el 12 de febrero de 2026.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario