La película de los Jonas Brothers en Disney+: bizarra pero atrapante

peli jonas brothers portada

Es el tipo de cine que cumple con su promesa básica: ser un entretenimiento ligero, festivo y que no exige un compromiso intelectual, sino simplemente el deseo de conectar con los Jonas Brothers desde una perspectiva diferente, más humana y vulnerable (aunque sea ficticia). Las canciones originales inyectan la dosis necesaria de alegría navideña. Al final, lo que podría haber sido un experimento fallido de la fama, se convierte en un éxito modesto y encantador para el streaming, reavivando el espíritu navideño y demostrando que, incluso en lo innecesario, hay un innegable potencial para la diversión. El film es un recordatorio de que, a veces, el mejor cine es simplemente aquel que nos permite descansar y celebrar la nostalgia de las boy bands que marcaron una generación.