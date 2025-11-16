Los famosos que fueron a ver a Oasis en River y disfrutaron de su música
El regreso de los hermanos Gallagher generó emoción en distintas figuras del espectáculo en Argentina quienes fueron parte de su presentación.
La ciudad de Buenos Aires fue testigo de una noche que muchos consideraban casi imposible: el regreso de Oasis al país después de dieciséis años. El esperado evento, que tuvo lugar este sábado en el Estadio Monumental, generó una ola de entusiasmo masivo. La magnitud de la cita no solo movilizó a miles de fans de la banda británica, sino que también convocó a un desfile de figuras del espectáculo y el deporte, todos con la ilusión de ser parte de este hito histórico del rock.
Desde el ámbito mediático, figuras como Wanda Nara y Luciana Salazar dijeron presente. A ellas se sumaron personalidades como el polista Facundo Pieres, la influencer Melody Luz y el conductor Matías Martin. Sin embargo, uno de los invitados más notables fue el actor británico Matt Smith, estrella de series aclamadas como The Crown y House of the Dragon, quien fue grabado mientras ingresaba al estadio, abrazando a un amigo y luciendo un look casual de remera negra, jeans oscuros y botas.
La conductora Wanda Nara siguió el show desde la platea, no sin antes mostrar su asombro por el espectáculo de drones que la banda había desplegado en la previa del evento. A través de sus redes sociales, la mediática filmó el concierto, capturando la multitudinaria celebración de los fans. Además, compartió una foto en blanco y negro del escenario, destacando la presencia de la bandera británica.
Por su parte, Luciana Salazar se mostró sumamente entusiasmada, siguiendo gran parte del concierto desde la tribuna. La modelo se grabó cantando y luciendo un look compuesto por un sombrero negro de ala curva que cubría su pelo rubio lacio, junto a una prenda de tirantes oscuros con textura brillante.
Otro de los famosos presentes fue Facundo Pieres, expareja de Zaira Nara, quien compartió una foto junto a dos amigos a metros del campo. En un plano más emotivo, Melody Luz compartió con sus seguidores la sensación de cumplir un sueño al ver a Oasis en vivo. La velada también se vivió en pareja, siendo el caso de Matías Martin, que se mostró con su novia Paloma Cavanna.
El esperado reencuentro no solo reavivó la pasión por los himnos de Oasis, sino que también puso en primer plano la compleja relación entre los hermanos Gallagher, un elemento que históricamente suma tensión y expectativa a cada cita.
En la antesala, el regreso se vivió con intensidad en distintos rincones de la ciudad. La noche previa al concierto, barrios como Belgrano y Núñez se vieron sorprendidos por un espectáculo de drones que iluminó el cielo con el icónico logo de la banda. Este despliegue lumínico, que se viralizó rápidamente, fue incluso observado por la familia de Wanda Nara desde el Chateau Libertador, reflejando el alcance transversal del evento.
En los días previos, los integrantes de Oasis generaron revuelo al dispersarse por la ciudad. Noel Gallagher, guitarrista y uno de los líderes, se dejó ver en lugares emblemáticos. Su recorrido incluyó una visita al Cementerio de la Recoleta junto a su equipo y su hijo menor, donde se detuvo ante la tumba de Eva Perón y mostró interés por otras figuras históricas. Su pasión futbolera lo llevó también a La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, donde fue recibido con entusiasmo por fans e hinchas.
Mientras tanto, Andy Bell, Gem Archer y Paul “Bonehead” Arthurs recorrieron barrios como Recoleta, Balvanera y San Telmo, firmando autógrafos y posando para fotografías. En contraste, Liam Gallagher, vocalista y figura central, eligió mantenerse alejado de la vida pública desde su llegada a la ciudad, reservando su aparición para el escenario. Esta dinámica interna, marcada por la histórica rivalidad, se hizo evidente ya que los líderes del grupo evitaron mostrarse juntos en público y optaron por alojarse en hoteles diferentes, una medida destinada a preservar la armonía en la previa de los conciertos y añadir un matiz particular a la visita que trasciende lo musical.
