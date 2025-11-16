Los famosos que fueron a ver a Oasis en River y disfrutaron de su música

Otro de los famosos presentes fue Facundo Pieres, expareja de Zaira Nara, quien compartió una foto junto a dos amigos a metros del campo. En un plano más emotivo, Melody Luz compartió con sus seguidores la sensación de cumplir un sueño al ver a Oasis en vivo. La velada también se vivió en pareja, siendo el caso de Matías Martin, que se mostró con su novia Paloma Cavanna.

El esperado reencuentro no solo reavivó la pasión por los himnos de Oasis, sino que también puso en primer plano la compleja relación entre los hermanos Gallagher, un elemento que históricamente suma tensión y expectativa a cada cita.

En la antesala, el regreso se vivió con intensidad en distintos rincones de la ciudad. La noche previa al concierto, barrios como Belgrano y Núñez se vieron sorprendidos por un espectáculo de drones que iluminó el cielo con el icónico logo de la banda. Este despliegue lumínico, que se viralizó rápidamente, fue incluso observado por la familia de Wanda Nara desde el Chateau Libertador, reflejando el alcance transversal del evento.

En los días previos, los integrantes de Oasis generaron revuelo al dispersarse por la ciudad. Noel Gallagher, guitarrista y uno de los líderes, se dejó ver en lugares emblemáticos. Su recorrido incluyó una visita al Cementerio de la Recoleta junto a su equipo y su hijo menor, donde se detuvo ante la tumba de Eva Perón y mostró interés por otras figuras históricas. Su pasión futbolera lo llevó también a La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, donde fue recibido con entusiasmo por fans e hinchas.

Mientras tanto, Andy Bell, Gem Archer y Paul “Bonehead” Arthurs recorrieron barrios como Recoleta, Balvanera y San Telmo, firmando autógrafos y posando para fotografías. En contraste, Liam Gallagher, vocalista y figura central, eligió mantenerse alejado de la vida pública desde su llegada a la ciudad, reservando su aparición para el escenario. Esta dinámica interna, marcada por la histórica rivalidad, se hizo evidente ya que los líderes del grupo evitaron mostrarse juntos en público y optaron por alojarse en hoteles diferentes, una medida destinada a preservar la armonía en la previa de los conciertos y añadir un matiz particular a la visita que trasciende lo musical.

Las fotos de los famosos en el show de Oasis

Facundo Pieres:

Matías Martin:

Matt Smith:

Wanda Nara:

Luciana Salazar: