Emily Ceco se desvinculó de Roberto Castillo: "No puedo estar acompañada por alguien así"

“Como sobreviviente de violencia de género, no puedo permitirme estar acompañada por alguien que, según se ha mostrado públicamente, ha ejercido violencia también. Esto no solo me afecta profundamente a nivel personal, sino que también va en contra de todo lo que estoy luchando por sanar y defender”, agregó en el mismo mensaje.

Más adelante, el miércoles 9 de abril, la joven brindó una entrevista a Puro Show (El Trece), donde dio más detalles sobre lo ocurrido. “Los videos me hicieron revivir lo que me pasó a mí. Nos comunicamos con Castillo y pudimos hablar. Él me entendió y comprendió mi decisión”, relató.

cecco

“No puedo no ser empática en esta situación. Me dijo que encuentre un abogado que pueda terminar lo que habíamos logrado nosotros. Le quiero volver a pedir disculpas a Daniela (por no haberle creído). Después de ver los videos cambié de opinión. Me hicieron estremecer la piel y creo que sentimos todos empatía también por ella”, continuó.

Sobre el acompañamiento de Cinthia Fernández, quien estuvo presente durante gran parte del proceso, Ceco expresó: “Ella me brindó su apoyo y me dijo que, aunque ya no me representen, igual iba a estar para lo que necesite todo el tiempo”.

Para cerrar, al ser consultada sobre el caso de Vera Fontana, respondió con cautela: “Encuentro puntos en común, pero es su historia. No me quiero entrometer, es muy difícil. Por respeto a ella y a las nenas prefiero guardar silencio. Vos focalizate en estar bien por tus hijas y que no te importe lo que te digan los demás. Vos sabés cuál es tu camino para estar bien”.