Martín Salwe habló sobre su separación de Emily Lucius: "No se lo bancó"

Asimismo, agregaron que “yo tenía un textual de Martín que en su momento no lo dije porque la idea no era herir a nadie. Nunca subía una foto con Emily, nunca compartía nada de ellos en redes y él me respondió: ‘Yo ya sé que es una relación que no va a prosperar y la verdad es que no me quiero mostrar’”.

Martín Salwe Emily Lucius

Tras la confirmación, el locutor habló con el periodista Juan Etchegoyen y contó cuál fue el verdadero motivo por el que se terminó el noviazgo que comenzó hace algunos meses atrás en El Hotel de los Famosos 1.

“Hablé con Martín después de que confirme la separación y me ratifica la información, están separados”, dijo el periodista antes de leer lo que Salwe le contestó.

“Terminamos hace varias semanas, ella no se bancó que haga la obra de José María Muscari. Fue a ver la obra de capital y no le copó que su pareja haga eso”, dijo al respecto Martín.