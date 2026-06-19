Emotivo mensaje de la madre de Oliver Tree tras la tragedia donde también murió Gaspi

El cantante estadounidense perdió la vida en el accidente aéreo registrado en Río de Janeiro, una tragedia que también provocó la muerte del youtuber argentino Gaspi. Ambos se encontraban en Brasil desarrollando distintos proyectos vinculados a la creación de contenido digital y material audiovisual para sus plataformas. El hecho tuvo una enorme repercusión internacional debido a la popularidad de las víctimas y a las circunstancias que rodearon el siniestro.

oliver tree

Según trascendió, Oliver Tree había viajado a la ciudad brasileña con el objetivo de grabar diversos contenidos para sus redes sociales. En esa iniciativa también participaban Gaspi y Lucas Vignale, realizador audiovisual que colaboraba habitualmente con el creador de contenido argentino. El proyecto formaba parte de una serie de producciones que el músico tenía previstas para las próximas semanas.

La noticia de su muerte provocó una ola de homenajes en distintas partes del mundo. Miles de seguidores compartieron mensajes, canciones y videos para recordar a un artista que construyó una identidad propia dentro de la industria musical. Su particular estilo visual, su capacidad para combinar géneros y una personalidad diferente lo transformaron en una figura reconocida más allá de las fronteras de Estados Unidos.