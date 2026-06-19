Emotivo mensaje de la madre de Oliver Tree tras la tragedia donde también murió Gaspi
Christine Begin Nickell recordó a su hijo con una publicación cargada de dolor y orgullo. El artista falleció en el accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro.
La muerte de Oliver Tree continúa generando conmoción en el mundo artístico y entre millones de seguidores que acompañaron su carrera durante los últimos años. A pocos días del accidente de helicópteros ocurrido en Brasil, una de las despedidas más emotivas llegó de parte de su madre, Christine Begin Nickell, quien decidió homenajear públicamente a su hijo con un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.
La mujer compartió una antigua fotografía del cantante cuando todavía era adolescente. En la imagen aparece con una apariencia muy distinta a la que lo hizo famoso internacionalmente, utilizando una gorra deportiva y sosteniendo un pequeño perro. La postal, cargada de recuerdos familiares, fue acompañada por unas palabras que reflejaron el profundo dolor que atraviesa la familia.
“Nuestro querido hijo Oliver, hiciste de este mundo un lugar mejor. Estamos muy orgullosos de vos. Descansa en paz”, escribió Christine en su cuenta personal. El mensaje concluyó con varios corazones rotos, una imagen que sintetizó el sentimiento de pérdida que envuelve a sus seres queridos desde que se conoció la noticia de su fallecimiento.
La publicación generó una inmediata reacción de fanáticos y colegas del artista, quienes dejaron miles de comentarios expresando apoyo y acompañamiento a la familia. Muchos recordaron la influencia que tuvo dentro de la música alternativa y destacaron su estilo creativo, tanto en sus canciones como en las producciones audiovisuales que lo acompañaron a lo largo de su carrera.
El cantante estadounidense perdió la vida en el accidente aéreo registrado en Río de Janeiro, una tragedia que también provocó la muerte del youtuber argentino Gaspi. Ambos se encontraban en Brasil desarrollando distintos proyectos vinculados a la creación de contenido digital y material audiovisual para sus plataformas. El hecho tuvo una enorme repercusión internacional debido a la popularidad de las víctimas y a las circunstancias que rodearon el siniestro.
Según trascendió, Oliver Tree había viajado a la ciudad brasileña con el objetivo de grabar diversos contenidos para sus redes sociales. En esa iniciativa también participaban Gaspi y Lucas Vignale, realizador audiovisual que colaboraba habitualmente con el creador de contenido argentino. El proyecto formaba parte de una serie de producciones que el músico tenía previstas para las próximas semanas.
La noticia de su muerte provocó una ola de homenajes en distintas partes del mundo. Miles de seguidores compartieron mensajes, canciones y videos para recordar a un artista que construyó una identidad propia dentro de la industria musical. Su particular estilo visual, su capacidad para combinar géneros y una personalidad diferente lo transformaron en una figura reconocida más allá de las fronteras de Estados Unidos.
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