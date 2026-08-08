Llega el PopFest: Pop Radio anunció un nuevo megafestival en Parque Norte para 20 mil personas
El próximo sábado 5 de diciembre se llevará a cabo la primera edición del evento que reunirá a grandes referentes de la música nacional e internacional.
Buenos Aires se prepara para vivir un hito en la escena musical. Este viernes 7 de agosto de 2026, Radio Pop 101.5 anunció oficialmente el nacimiento de POPFEST, un nuevo festival diseñado para celebrar el género en todas sus dimensiones y reunir a los artistas que marcan el pulso actual junto a leyendas de la música.
El evento se desarrollará el sábado 5 de diciembre en un predio colosal como Parque Norte (Av. Cantilo y Güiraldes, CABA), donde se espera que unas 20 mil personas disfruten de una experiencia sin precedentes en el país.
Con una propuesta pensada para toda la familia y distintas generaciones, la jornada al aire libre combinará shows en vivo con espacios interactivos, un patio gastronómico y múltiples actividades recreativas pensadas para disfrutar durante todo el día.
Festival de Pop Radio: entradas, preventa y cuándo se anuncia el line up
La expectativa por conocer quiénes integrarán la grilla de esta primera edición es total. Desde la organización adelantaron que el anuncio oficial del line up se realizará durante la próxima semana del 10 de agosto.
En cuanto a las localidades, los tickets saldrán a la venta bajo un cronograma escalonado:
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Preventa exclusiva: Destinada a clientes de Mastercard del Banco Nación, comenzará el jueves 13 de agosto.
Venta general: Se habilitará para todo público a partir del sábado 15 de agosto.
Punto de venta oficial: Las entradas se podrán adquirir a través de la plataforma Pulso Tickets.
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