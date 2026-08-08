Cómo comprar las entradas para el PopFest, la nueva fiesta de Pop Radio
Se viene la preventa exclusiva de tickets para la primera edición del festival que organiza Pop Radio y que se realizará el 5 de diciembre en Parque Norte.
La confirmación oficial del PopFest, el megafestival de música presentado por Pop Radio 101.5 que reunirá a grandes artistas el próximo sábado 5 de diciembre en Parque Norte, desató la inmediata atención de los fanáticos, que además de esperar el anuncio de la grilla oficial, ya se preparan para conseguir sus tickets.
Con una convocatoria estimada en 20 mil personas y el anuncio del line up previsto para la próxima semana, la gran pregunta entre los seguidores es cómo y cuándo asegurar un lugar.
Cómo comprar las entradas para el megafestival de Pop Radio
Fechas clave para la venta de entradas
La comercialización de las localidades se realizará de forma escalonada a través de la plataforma oficial:
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Preventa exclusiva (Clientes Banco Nación): Comenzará el jueves 13 de agosto de 2026, destinada de manera preferencial a quienes utilicen tarjetas Mastercard del Banco Nación, permitiendo acceder a los primeros cupos con beneficios.
Venta general: Se habilitará para todo el público a partir del sábado 15 de agosto de 2026, abierta a todos los medios de pago disponibles.
¿Por dónde se compran los tickets?
La venta oficial de entradas para el festival se llevará a cabo exclusivamente a través de la plataforma Pulso Tickets, el canal autorizado por la producción para adquirir los accesos a la jornada al aire libre que combinará música en vivo, gastronomía y experiencias interactivas.
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