Cuándo y dónde será el PopFest, el megafestival de Pop Radio
Todo lo que hay que saber sobre la primera edición del megaevento musical de Pop Radio que reunirá a 20 mil personas en Buenos Aires.
La escena musical urbana se prepara para recibir un nuevo hito con la llegada de POPFEST, el festival de pop presentado por Pop Radio 101.5 que promete revolucionar la agenda de espectáculos de fin de año en la Ciudad de Buenos Aires.
Con la promesa de convocar a unas 20 mil personas para celebrar la música en vivo al aire libre, los fanáticos ya comenzaron a buscar los detalles fundamentales del evento.
¿Cuándo se hace el PopFest 2026?
La primera edición histórica del festival se llevará a cabo el sábado 5 de diciembre de 2026. Será una jornada completa que combinará shows de grandes referentes nacionales e internacionales, experiencias interactivas y un amplio patio gastronómico pensado para todas las generaciones.
¿Dónde es el festival de Pop Radio?
El evento tendrá como escenario las instalaciones de Parque Norte, ubicado estratégicamente en Av. Cantilo y Güiraldes (frente a Ciudad Universitaria), en el barrio porteño de Núñez, un predio de fácil acceso ideal para albergar un festival masivo al aire libre.
Entradas, preventa y anuncio de artistas
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Line up: La grilla oficial con los artistas confirmados se dará a conocer durante la semana del 10 de agosto de 2026.
Preventa exclusiva: Comenzará el jueves 13 de agosto, destinada a clientes de Mastercard del Banco Nación.
Venta general: Se habilitará para todo el público a partir del sábado 15 de agosto.
Dónde comprar: Los tickets se podrán adquirir de forma online a través de la plataforma Pulso Tickets.
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