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PopFest: qué se sabe sobre el lineup del festival de Pop Radio

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El evento se realizará el próximo 5 de diciembre y promete reunir a grandes figuras nacionales e internacionales para unas 20 mil personas.

PopFest: qué se sabe sobre el lineup del festival de Pop Radio
PopFest: qué se sabe sobre el lineup del festival de Pop Radio

El anuncio oficial realizado este viernes revolucionó la escena musical porteña. Con la promesa de convertir a Parque Norte en el epicentro del género, Pop Radio 101.5 confirmó la llegada de POPFEST, un nuevo festival diseñado para conectar a distintas generaciones a través de la música en vivo, propuestas interactivas y un amplio patio gastronómico al aire libre.

Sin embargo, tras confirmarse que la cita será el próximo sábado 5 de diciembre ante unas 20 mil personas, la gran incógnita que desvela a los fanáticos es una sola: ¿quiénes formarán parte de la grilla oficial?

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La ansiedad por conocer a los artistas nacionales e internacionales que darán vida a esta primera edición llegará a su fin muy pronto. Desde la organización adelantaron que el line up se revelará durante la próxima semana del 10 de agosto, un anuncio que promete sacudir las redes sociales y confirmar a los nombres que marcan el pulso actual de la escena pop.

En paralelo, los seguidores ya toman nota del cronograma para asegurar su lugar en el predio:

  • Preventa exclusiva: Comenzará el jueves 13 de agosto, destinada de forma exclusiva para clientes de Mastercard del Banco Nación.

  • Venta general: Se habilitará para todo el público a partir del sábado 15 de agosto.

  • Plataforma oficial: Los tickets se podrán adquirir a través de Pulso Tickets.

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