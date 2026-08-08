PopFest: qué se sabe sobre el lineup del festival de Pop Radio

Pop Radio anunció un nuevo megafestival en Parque Norte para 20 mil personas

Cuándo se anuncia la grilla del festival de Pop Radio y cómo comprar las entradas

La ansiedad por conocer a los artistas nacionales e internacionales que darán vida a esta primera edición llegará a su fin muy pronto. Desde la organización adelantaron que el line up se revelará durante la próxima semana del 10 de agosto, un anuncio que promete sacudir las redes sociales y confirmar a los nombres que marcan el pulso actual de la escena pop.