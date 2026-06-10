En plena cuenta regresiva, Jésica Cirio mostró una imagen inédita de su embarazo

Poco tiempo después llegó la noticia que cambió sus vidas: en abril se confirmó que la pareja está esperando un hijo.

Jesica Cirio compartió con sus seguidores la foto de su bebe en camino

Cómo vivió Jésica la filtración de su embarazo

Durante una entrevista con Pamela David en Desayuno Americano, Cirio recordó el momento en que se enteró de que la noticia de su embarazo había llegado a los medios antes de que pudiera compartirla con su entorno más cercano.

"Me tomó todo por sorpresa lo de Ángel porque me habló cuando se enteró y yo no se lo había contado a nadie, ni mi nena. Y le pedí, por favor, que me espere, aunque sea, a contárselo a Chloe. Así que me fui corriendo a contárselo antes de que lo diga, él se enteró apenas salí de la clínica", reveló Jésica.

En esa misma conversación confirmó que el bebé será un varón, tal como había adelantado Ángel de Brito.

Por otra parte, la modelo explicó que su relación con Trombino todavía está atravesando una etapa de construcción y que no tienen definido cómo será la convivencia en el futuro.

"Veremos con el tiempo, iremos viendo, no tuve tiempo de procesar nada", se quejó Jésica, que dejó en claro que no quiere tomar decisiones apresuradas.

Luego amplió su postura sobre el tema: "Ni idea si vamos a vivir juntos, no sé qué responderte porque, insisto, esto pasó hace muy poquito, vivimos a distancias bastante grandes y, bueno, ya se acomodará en un tiempo más, con algunas charlas que nos quedan por delante", amplió la modelo.

Mientras tanto, Cirio continúa compartiendo con entusiasmo cada avance de su embarazo y mostrando algunos detalles de la