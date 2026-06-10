En plena cuenta regresiva, Jésica Cirio mostró una imagen inédita de su embarazo
A pocos meses de revelar la feliz noticia de que está embarazada, Cirio compartió con sus seguidores imágenes de su ecografía.
Mientras disfruta de una nueva etapa sentimental junto al empresario Nicolás Trombino, Jésica Cirio transita la espera de su segundo hijo y comparte con sus seguidores algunos momentos especiales del embarazo.
En las últimas horas, la modelo publicó una de las primeras ecografías del bebé que viene en camino. Lejos de mostrar la imagen de manera tradicional, decidió agregarle un detalle humorístico: colocó digitalmente una pesa en las manos del pequeño, una referencia directa a su pasión por el entrenamiento físico y el estilo de vida saludable que mantiene desde hace años.
La publicación rápidamente generó repercusión en redes sociales, especialmente porque se produjo en medio de cuestionamientos de algunos usuarios por la intensidad de las rutinas de ejercicio que continúa realizando durante el embarazo.
Cabe recordar que a la conductora se la relacionó sentimentalmente a Trombino por primera vez en agosto de 2025. Durante varios meses ambos mantuvieron un bajo perfil y recién comenzaron a aparecer públicamente en algunos eventos. Uno de ellos fue la presentación de un libro, realizada en febrero de este año, donde asistieron sin hacer declaraciones sobre la relación.
Poco tiempo después llegó la noticia que cambió sus vidas: en abril se confirmó que la pareja está esperando un hijo.
Cómo vivió Jésica la filtración de su embarazo
Durante una entrevista con Pamela David en Desayuno Americano, Cirio recordó el momento en que se enteró de que la noticia de su embarazo había llegado a los medios antes de que pudiera compartirla con su entorno más cercano.
"Me tomó todo por sorpresa lo de Ángel porque me habló cuando se enteró y yo no se lo había contado a nadie, ni mi nena. Y le pedí, por favor, que me espere, aunque sea, a contárselo a Chloe. Así que me fui corriendo a contárselo antes de que lo diga, él se enteró apenas salí de la clínica", reveló Jésica.
En esa misma conversación confirmó que el bebé será un varón, tal como había adelantado Ángel de Brito.
Por otra parte, la modelo explicó que su relación con Trombino todavía está atravesando una etapa de construcción y que no tienen definido cómo será la convivencia en el futuro.
"Veremos con el tiempo, iremos viendo, no tuve tiempo de procesar nada", se quejó Jésica, que dejó en claro que no quiere tomar decisiones apresuradas.
Luego amplió su postura sobre el tema: "Ni idea si vamos a vivir juntos, no sé qué responderte porque, insisto, esto pasó hace muy poquito, vivimos a distancias bastante grandes y, bueno, ya se acomodará en un tiempo más, con algunas charlas que nos quedan por delante", amplió la modelo.
Mientras tanto, Cirio continúa compartiendo con entusiasmo cada avance de su embarazo y mostrando algunos detalles de la
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario