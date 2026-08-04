L-Gante rompió el silencio tras la detención de Facundo Moyano y habló de su ex pareja Candela Arizaga
El cantante de RKT habló de su ex novia luego de que se diera a conocer la angustiante situación que protagonizó en las últimas horas.
En medio de la repercusión por la detención de Facundo Moyano, L-Gante se refirió públicamente al caso y habló sobre Candela Arizaga, su expareja, quien quedó involucrada en el episodio ocurrido durante la madrugada en el departamento del exdiputado.
Fue en Sálvese quien pueda donde la panelista Majo Martino reveló que se comunicó con Elian Valenzuela para conocer su postura sobre la situación. A través de un mensaje de voz, el referente de la cumbia RKT prefirió ser prudente, aunque no dudó en destacar las cualidades personales de Arizaga.
Qué dijo L-Gante sobre Candela Arizaga
"Estuve viendo un poco de todo lo que pasó ahí. La verdad, no sé de qué vale mi palabra en este caso", comenzó diciendo el cantante.
Luego, agregó: "Pero yo que la conozco a Cande, es una chica muy buena, muy lúcida. Su rutina era el gimnasio, comer sano y llevar una vida sana".
Las declaraciones de L-Gante se conocieron horas después de que trascendiera la detención de Facundo Moyano, en el marco de un episodio ocurrido en su departamento.
Según la información difundida, el encargado del edificio declaró que Candela Arizaga salió corriendo del lugar y que el exdiputado fue detrás de ella. Además, se dieron a conocer imágenes de las cámaras de seguridad que registraron parte de la secuencia en la vía pública, así como un llamado al 911 realizado minutos antes del hecho, elementos que forman parte de la investigación en curso.
El testimonio de L-Gante se sumó a la repercusión que generó el caso en el mundo del espectáculo, donde distintas figuras comenzaron a pronunciarse tras conocerse los detalles del episodio. Aunque evitó profundizar sobre la investigación, el cantante eligió respaldar públicamente a Candela Arizaga y dejó en claro la buena imagen que conserva de ella, marcando distancia de las versiones que comenzaron a circular en las últimas horas.
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