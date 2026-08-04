L-Gante rompió el silencio tras la detención de Facundo Moyano y habló de su ex pareja Candela Arizaga

Según la información difundida, el encargado del edificio declaró que Candela Arizaga salió corriendo del lugar y que el exdiputado fue detrás de ella. Además, se dieron a conocer imágenes de las cámaras de seguridad que registraron parte de la secuencia en la vía pública, así como un llamado al 911 realizado minutos antes del hecho, elementos que forman parte de la investigación en curso.

El testimonio de L-Gante se sumó a la repercusión que generó el caso en el mundo del espectáculo, donde distintas figuras comenzaron a pronunciarse tras conocerse los detalles del episodio. Aunque evitó profundizar sobre la investigación, el cantante eligió respaldar públicamente a Candela Arizaga y dejó en claro la buena imagen que conserva de ella, marcando distancia de las versiones que comenzaron a circular en las últimas horas.