Vuelve el "Festival Sueños Dorados", con música y arte para la comunidad

De esta manera, el Festival Sueños Dorados vuelve a apostar por el cruce de disciplinas y la construcción colectiva, consolidándose como una de las propuestas emergentes más atractivas de la escena cultural local.

Conocé más sobre los artistas

La Valenti es una artista multidisciplinaria oriunda de Neuquén, Argentina. Su obra es la fusión del folclore argentino, la poesía y el hip hop de la música popular actual, el pop, y la música electrónica. La performance teatral y el vestuario son sus herramientas principales para conectar a las nuevas generaciones con nuestra historia y patrimonio cultural, reivindicando figuras históricas latinoamericanas como Mercedes Sosa o Maria Elena Walsh.

En 2024/2025 lanzó La Capitana, un proyecto que combina un álbum de estudio con una película musical de 12 canciones. Su impacto llevó a que La Valenti fuera seleccionada como artista EQUAL de Spotify y elegida para representar a la Argentina en BIME Pro Bilbao 2025.

La Valenti se proyecta como una de las voces emergentes más versátiles de la escena actual, capaz de dialogar con la tradición y al mismo tiempo abrir nuevos territorios sonoros y escénicos.

La valenti

Crewrod trae frescura a la escena porteña a través de la mixtura de diferentes estilos como neo soul, hip hop y funk rock progresivo. El quinteto integrado por Lucía Rodríguez (voz), Franco Giaquinta (bajo), Andrés Rodríguez (batería), Nicolas Pons y Tomás Villarrazo (teclados) destaca por su versatilidad estilística, basada en un groove efervescente y futurístico.

En 2023 se publicó Espadas (2023): un disco que narra el amor, el dolor, el horror y la venganza con todas sus rarezas. Fue presentado en el Teatro Xirgú en septiembre de 2023, filmado y publicado en tres capítulos: El Amor (cap. I), El Querer (cap. II) y La Venganza (cap. III). Actualmente están por publicar un nuevo álbum, desarrollado y compuesto en el verano de 2025, del que ya se conocen los singles “Zorro Blanco (me duele tanto)” y “Hormigas”.

Desde 2024, la Crewrod organiza el Festival Sueños Dorados, para compartir una noche junto a algunas de sus bandas favoritas de la escena porteña y adelantar algunas canciones de su próximo disco.

Crewrod

Chinwezz es un proyecto musical basado en Buenos Aires, que fusiona géneros como el funk, jazz y house, incorporando también canciones con influencias soul y una fuerte impronta de groove e improvisación.

El proyecto se presenta en distintos formatos que van desde trío hasta septeto, liderado por el musico y productor Tade Fonk acompañado por músicos colaboradores de la escena local como Baltazar Clusellas, Lucio Memi, Paco Leiva y Juan Duque, entre otros, generando en cada presentación una experiencia dinámica, orgánica y siempre diferente.

Chinwezz forma parte del colectivo Obligado Records y cuenta con dos discos de estudio y un álbum en vivo. Su último lanzamiento, Impulso, fue publicado en septiembre del año pasado, y también editaron en formato vinilo su álbum No Tenés Cara.

Chinwezz

Grace & Badlove es un colectivo internacional de neo-soul nacido en Argentina en el año 2015. Está dirigido por la cantante y compositora Gracia Portillo.

Nacida en El Salvador, empieza a viajar y a crear música para moverse y vibrar a través de géneros y sonidos como el soul, el funk y frecuencias lo-fi que logran introducir a la gente en una sintonía liviana, suave, sensual que genera una sensación de plenitud.

Grace expresa sus emociones e ideologías a través de un colectivo musical formado por músicos de diferentes nacionalidades y ha construido una filosofía y un ecosistema entero de colaboración musical. Con su sinceridad y transmisión del disfrute en los escenarios ha atraído un creciente público en toda Latinoamérica y en el mundo. Realizó giras en Estados Unidos, Europa, Perú, Colombia, Argentina y Centroamérica y planea seguir viajando con la música. Actualmente se encuentra pre-produciendo su tercer álbum.