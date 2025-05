Laurita Fernández explotó contra Pepe Ochoa tras los rumores de separación: qué dijo

"El tercero en discordia es entrador, carismático, y trabaja en el mismo programa", agregó en alusión a Bienvenidos a ganar en El Nueve.

"Esta persona andaba teniendo sexo con alguien de la producción, famosa, de Canal 9. Entonces ella se empezó a comunicar con Peluca y se dan cuenta que esta persona y Laurita desaparecían al mismo tiempo, no contestaban el teléfono...", describió.

Finalmente, Ochoa reveló que el tercero en discordia se llama Emiliano y es azafato de la conductora: "No lo quieren en el canal porque anda todo el tiempo trincándose a las novias de los productores. Él es soltero...".

Embed - LA PALABRA DE LAURITA FERNÁNDEZ TRAS SU SEPARACIÓN

"Emiliano estaba en una affaire con Coki Ramírez. Él, en un bar cuyo dueño es Damián Ávila, habló de Laurita y eso llegó a oídos de Peluca. Cuando tuvo la confirmación, lo mandaron a Emiliano a su casa, lo suspendieron", aportó.

Después de que dieran a conocer esta información en LAM, Laurita Fernández no dudó en comunicarse con Ángel de Brito, dar su versión de los hechos y apuntar contra el panelista. "Ya es un montón. Este pibe dice cualquier cosa. No sé quién le pasa letra o si la inventa, pero es cualquiera", dijo enojada.

"Estamos con Pelu viendo esto en este momento y no lo podemos creer. No puedo creer con la contundencia que inventa cualquier cosa, no me sorprende de quién viene, pero ya está", agregó.

Como no le gustó la respuesta de Laurita, Ochoa no se quedó callado y fue por más: "Yo fui cómplice de todos tus cuernos, a mí no me corras. Entiendo que te queda cómodo ese papel de buena, cosa que no sos. Hacete cargo de tus elecciones de vida y no me tires mier... a mí. Yo busco pruebas, te las mando todas. Se un poco más viva, porque a mí me llamabas para contarme tus planes macabros".