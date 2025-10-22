Enloqueció la China Suárez: subió historias exponiendo a haters bajo el lema "no podés ser fea y mala"

El hecho de que los artistas no toleren la crítica de sus seguidores es un fenómeno más común y complejo de lo que se cree. La relación entre los mediáticos y la crítica, especialmente la negativa, a menudo es tensa, y hay muchos ejemplos de personalidades del medio artístico que reaccionan con gran vehemencia o rechazo. Uno de estos casos es el de la China Suárez, que ha demostrado de sobra cuánto le afectan las opiniones contrarias a lo que ella considera agradable.