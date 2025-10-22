Yanina Latorre, sin filtro contra la China Suárez por exponer a sus haters: "Mauriño, atendela que se aburre"

Ni lerda ni perezosa, la actriz decidió subir historias con el mensaje enviado por estas mujeres y sus rostros, pero esto no quedó ahí. Seguidamente, compartió un video donde se la ve quitándose el maquillaje y se puede escuchar una voz en off diciendo: "No podés ser fea y mala. Podés ser linda y mala, pero no fea y mala. Cuando sos fea, vos no te podés dar el lujo de ser mala. Cuando sos fea, vos tenés que trabajar tu personalidad, entonces la verdad que la cantidad de envidiosas que tienen cara de burro ahí tirando veneno...", dejando en claro que -según ella- sus detractoras son exactamente eso: feas y malas.