Yanina Latorre, sin filtro contra la China Suárez por exponer a sus haters: "Mauriño, atendela que se aburre"
La conductora de Sálvese quien pueda (América) se pronunció a través de la cuenta de X del ciclo y se burló de la actitud insegura de la actriz.
El fenómeno de la intolerancia a la crítica por parte de figuras públicas del ámbito artístico es recurrente y multifacético. La interacción entre los artistas y sus seguidores, en particular cuando conllevan críticas negativas, suele ser un foco de tensión considerable, lo que provoca reacciones enérgicas o de abierto rechazo.
Un ejemplo de intolerancia extrema a los comentarios negativos es el de la actriz Eugenia "China" Suárez, cuya sensibilidad es bien conocida, dado que en numerosas ocasiones se ha expresado contra quienes la apuntan por el motivo que sea. Pero, esta vez, la actual novia de Mauro Icardi cruzó una línea.
La expareja de Benjamín Vicuña generó controversia por su respuesta desproporcionada cuando es interpelada por usuarios, particularmente mujeres, sobre temas relacionados con su aspecto físico, tal como sucedió en las últimas horas a una publicación suya.
Ni lerda ni perezosa, la actriz decidió subir historias con el mensaje enviado por estas mujeres y sus rostros, pero esto no quedó ahí. Seguidamente, compartió un video donde se la ve quitándose el maquillaje y se puede escuchar una voz en off diciendo: "No podés ser fea y mala. Podés ser linda y mala, pero no fea y mala. Cuando sos fea, vos no te podés dar el lujo de ser mala. Cuando sos fea, vos tenés que trabajar tu personalidad, entonces la verdad que la cantidad de envidiosas que tienen cara de burro ahí tirando veneno...", dejando en claro que -según ella- sus detractoras son exactamente eso: feas y malas.
La reacción de Yanina Latorre a la publicación de la China Suárez
Desde la cuenta de X de Sálvese quien pueda, el programa que conduce por la pantalla de América, la conductora lanzó filosa: "La nipona expuso a sus haters en IG. ¡Mauriño atendela que se aburre!", escribió mostrando las capturas que compartió la actriz demostrando que la opinión ajena la afecta considerablemente.
