Pampita aclaró sus dichos sobre las "botineras" y defendió a las mujeres de los futbolistas
La modelo explicó sus declaraciones luego de la polémica que surgió por un comentario que varios tomaron como una posible indirecta para la China Suárez.
Pampita volvió a ser noticia tras un comentario suyo en Los 8 Escalones (El Trece) que despertó todo tipo de interpretaciones y que muchos señalaron como una supuesta indirecta para la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi.
En medio del programa, la modelo le hizo una pregunta a Evangelina Anderson sobre su vida junto a Martín Demichelis y mencionó que las mujeres de futbolistas “se juntan a tomar el té y disfrutan de los lujos”. Esa frase bastó para que en las redes comenzaran las especulaciones, relacionando sus palabras con su ex, Benjamín Vicuña, y la vida actual del actor con la China.
Ante el revuelo, Pampita decidió salir a aclarar la situación en una entrevista con Desayuno Americano (América), el ciclo conducido por Pamela David. “Yo hablé bien. Lo recortaron y quedó como raro el recorte. Sí, se escucha raro”, explicó, intentando poner fin a los rumores.
Lejos de querer generar conflicto, la conductora defendió a las parejas de futbolistas y destacó su rol detrás del éxito de los jugadores: “Nada que valore más que una mujer que se posterga por cumplir el sueño de otro y acompañarlo con la familia a tantos países. No solo en la profesión de botinera”.
Con empatía y sin ánimo de confrontar, agregó: “Hablar mal de otra mujer no está en mi esencia. Muchas veces las botineras, porque sus maridos están viajando, hasta están en los partos solas. Siento que hacen el doble para que ellos brillen”.
Consultada sobre si alguna vez tuvo una relación con un futbolista, Pampita respondió entre risas: “Futbolista no, pero bueno, no se dio. No tengo prejuicio con ninguna profesión. El amor te toca y es lo que es la persona. No sé si uno elige mucho de quién se enamora”.
Con estas declaraciones, la conductora de Los 8 Escalones dejó en claro que sus palabras no apuntaban a nadie en particular y que su intención fue reconocer el sacrificio y la fortaleza de las mujeres que acompañan a los deportistas en sus carreras.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario