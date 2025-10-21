Pampita aclaró sus dichos sobre las "botineras" y defendió a las mujeres de los futbolistas

Consultada sobre si alguna vez tuvo una relación con un futbolista, Pampita respondió entre risas: “Futbolista no, pero bueno, no se dio. No tengo prejuicio con ninguna profesión. El amor te toca y es lo que es la persona. No sé si uno elige mucho de quién se enamora”.

Con estas declaraciones, la conductora de Los 8 Escalones dejó en claro que sus palabras no apuntaban a nadie en particular y que su intención fue reconocer el sacrificio y la fortaleza de las mujeres que acompañan a los deportistas en sus carreras.