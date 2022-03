La última gran entrevista de Enrique Pinti en C5N

Sobre el proyecto de Macri aseguró: “Está seguro de lo que quiere yo no estoy seguro de que lo que quiere me convenga. A lo mejor se están equivocando dentro de su lógica y no tuvieron la previsión de que hay cosas que no funcionan porque se me da la gana. Ha habido muchas contradicciones”.

Sobre las elecciones y la grieta aseguró que “cada uno dice su verdad, dice cómo le fue en la feria” y que “no quiere decir que uno porque votó tal cosa le haya dado carta blanca a todo, uno dio carta blanca a lo que dijeron, si veo que no cumplieron puedo cambiar y puedo protestar”.

Del mismo modo rechazó la frase de Alfredo Casero sobre “queremos flan”. Si bien lo definió como su amigo, advirtió que la expresión “está bien para la clase alta: ‘fíjate que no puedo ir a Miami’. Pero la gente no se queja de eso, quiere comer, por eso era desgraciada la metáfora”.

El actor y dramaturgo Enrique Pinti falleció hoy a los 82 años dejando una extensa trayectoria de más de seis décadas en el mundo de la comedia y la actuación donde de la mano de sucesos como "Salsa criolla", con el que se mantuvo 10 años ininterrumpidos en cartel, consolidó un protagonismo de relevancia en la historia del espectáculo nacional.

Nacido el 7 de octubre de 1939 en Buenos Aires, el artista fue internado de urgencia y gravedad el 5 de marzo en el Sanatorio Otamendi, aquejado por un cuadro de diabetes severa y problemas circulatorios en las piernas, y aunque desde entonces experimentó mejorías, no logró reponerse de manera definitiva y murió esta madrugada.

Julieta Camaño, quien lo entrevistó en 2018 meses después del colapso del gobierno de Mauricio Macri, lo recordó en su cuenta de Twitter.

Julieta Camaño recordó: "que en paz descanses querido Enrique Pinti"

"siempre serás un ídolo!"