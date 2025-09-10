Fátima Flórez reveló el motivo por el que Javier Milei no viajó a Las Vegas

Susana Giménez: "No me sorprendió el resultado de las elecciones, ya Milei había dicho que serían parejas"

Tras la aplastante victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, la prensa abordó a Susana Giménez mientras la diva se disponía a asistir a una conferencia de prensa por uno de sus trabajos. Como era de esperarse, la conductora fue consultada por el resultado y lanzó una afirmación algo equivocada al inicio: "Milei ya había dicho en el discurso que estaban muy parejos", como dando a entender que los comicios tuvieron una especie de empate.

Tras ser corregida por los cronistas, reformuló: "Sí, el 14 por ciento de diferencia, bueno, qué se yo... cada cual... La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió".

Y agregó: "Que no soy peronista ya lo sabe hasta el de enfrente. El pueblo votó, el pueblo sabrá".

Lali Espósito confirma su nuevo tema contra Javier Milei: "Para él y los que están ahí, payasos totales"

Lali Espósito viene de romperla con sus shows en Vélez en los que sorprendió con varias perlitas, y tras estrenar su nuevo tema "Payaso", rompió con toda las especulaciones y confirmó que se lo dedicó al presidente Javier Milei.

Fue durante una entrevista con LAM cuando la artista no tuvo inconvenientes en ratificar lo que se preveía. Pepe Ochoa le preguntó si el tema era un nuevo palo para el libertario y ella fue contundente.

"A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales. Por su puesto, a él (por Milei) y a todos los que están ahí. Payasos totales, un chiste son", sentenció Lali para ganarse hasta la felicitación de Yanina Latorre.