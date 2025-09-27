Entre la fe y la esperanza: la emotiva foto de Thiago Medina que compartió Camilota
La hermana del influencer compartió una imagen que conmovió a sus seguidores y relató cómo fue su último encuentro en terapia intensiva.
Camila Deniz, conocida popularmente como Camilota, volvió a expresarse en redes sociales sobre el delicado estado de salud de su hermano Thiago Medina, internado desde el 12 de septiembre en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras un grave accidente en moto. Conmovida, la joven apeló una vez más a la fe y pidió a la gente que se una en cadenas de oración.
En las últimas horas, Camilota compartió una fotografía que emocionó a miles: se la ve junto a Thiago y a sus hijas, Laia y Aimé, en una imagen cargada de ternura. “Te extraño mi meme, te amo”, escribió al pie del posteo, que rápidamente se transformó en un símbolo de esperanza en medio de tanta incertidumbre.
La hermana mayor del exGran Hermano aseguró que mantiene intacta la confianza en la recuperación de Thiago. Contó que pudo ingresar a la terapia intensiva y describió la conexión que percibe con él: “Está postrado, pero yo sé que escucha. Cuando le hablé, pestañeaba y hasta me guiñó un ojo. Tiene un brillo especial, se nota que está con nosotros”, relató emocionada.
Durante esa visita, Camilota le transmitió palabras de aliento y le recordó todo lo que lo espera afuera del hospital: “Le dije que las nenas lo esperan, que Dani lo espera, que tenemos muchos proyectos juntos. Estoy convencida de que él entiende y que pelea cada día”.
La publicación generó una ola de comentarios de apoyo de parte de seguidores y figuras del espectáculo, que destacan el cariño y la fuerza de voluntad de Thiago. Muchos usuarios compartieron mensajes de aliento, acompañados de oraciones y buenos deseos para su pronta recuperación.
En paralelo, la familia de Medina sigue recibiendo muestras de solidaridad de la comunidad de Moreno, donde el joven es muy querido. Se organizaron grupos de oración y cadenas en distintos horarios, reforzando la idea de que la fe colectiva puede ser un motor de energía positiva en momentos difíciles.
La situación médica de Thiago se mantiene delicada, aunque los allegados confían en que su juventud y fortaleza serán clave para superar este trance. Mientras tanto, Camilota continúa con su rol de sostén emocional, transmitiendo un mensaje de resiliencia a todos los que siguen de cerca la evolución del influencer.
