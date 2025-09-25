Daniela Celis brindó detalles sobre la evolución de Thiago Medina: "Con el amor de todos"

Camila Deniz, hermana de Thiago, utilizó sus redes sociales para difundir la convocatoria, invitando a personas de todas las creencias a participar de manera respetuosa. “Queremos que cada gesto, ya sea un rezo, una oración o un pedido al universo, pueda llegar a Thiago y transmitirle fuerza. Todo será bienvenido y respetado”, señalaron las organizadoras, enfatizando la importancia de mantener el orden, la limpieza y la calma durante el encuentro.

thiago medina 2