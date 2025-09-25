Daniela Celis brindó detalles sobre la evolución de Thiago Medina: "Con el amor de todos"
Este jueves por la tarde, la madre de sus gemelas, compartió novedades sobre cómo se encuentra de salud luego del accidente que lo tiene luchando por su vida.
Thiago Medina sigue internado en la unidad de terapia intensiva desde el pasado viernes 12 de septiembre. Durante estos días, la evolución del joven de 22 años ha sido seguida de cerca por los partes médicos oficiales y por las actualizaciones que comparte en sus redes Daniela Celis, madre de sus dos hijas y expareja del motociclista.
El accidente vial que sufrió días atrás le provocó una fractura en la parrilla costal, por lo que debió someterse a una cirugía para reparar la lesión. Tras la operación, su capacidad respiratoria presentó complicaciones, manteniéndose su estado en situación reservada. Este jueves por la tarde, Daniela compartió con sus seguidores un mensaje que llevó algo de tranquilidad sobre la salud de Thiago.
A través de una publicación con una imagen del cielo despejado, la madre de sus hijas escribió: “Recién salgo de verlo. Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos”. Además, como ha hecho en cada actualización, pidió: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”.
Vigilia por Thiago Medina: familiares, amigos y fans se unen frente al hospital
Sus allegados convocaron a una vigilia prevista para el viernes 26 a partir de las 10, con el objetivo de expresar apoyo y solidaridad mientras se espera una mejoría en su estado de salud. La iniciativa, impulsada principalmente por sus hermanas y seguidores cercanos, busca reunir velas, plegarias y buenas energías en un gesto de unidad.
Camila Deniz, hermana de Thiago, utilizó sus redes sociales para difundir la convocatoria, invitando a personas de todas las creencias a participar de manera respetuosa. “Queremos que cada gesto, ya sea un rezo, una oración o un pedido al universo, pueda llegar a Thiago y transmitirle fuerza. Todo será bienvenido y respetado”, señalaron las organizadoras, enfatizando la importancia de mantener el orden, la limpieza y la calma durante el encuentro.
