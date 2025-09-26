Se pospuso la vigilia por Thiago Medina: los fanáticos esperarán hasta este sábado
Familiares y seguidores del ex Gran Hermano deberán esperar un día más para reunirse frente al hospital de Moreno.
La salud de Thiago Medina mantiene en vilo a su entorno y a sus seguidores desde hace varios días. El joven, que se hizo conocido tras su participación en Gran Hermano 2022, permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, generando una ola de preocupación y solidaridad en el público.
En este contexto, la familia y los fanáticos habían organizado una vigilia para este viernes a las 10, con el objetivo de canalizar la ansiedad y enviar mensajes de aliento a través de plegarias y la presencia física frente al hospital. Sin embargo, la convocatoria debió reprogramarse por motivos ajenos a los allegados del joven, confirmando que el encuentro se realizará finalmente el sábado 27 de septiembre a la misma hora.
La noticia generó conmoción entre los primeros asistentes, que ya habían comenzado a acercarse con flores, globos y velas para participar del rezo colectivo. La suspensión fue un golpe inesperado, pero no logró disminuir la expectativa ni la fe de quienes buscan transmitir energía positiva y apoyo a Thiago en su recuperación.
La familia, encabezada por su hermana Camila Deniz, fue la encargada de replicar la información sobre el cambio de fecha a través de Instagram, manteniendo viva la convocatoria y el espíritu de unidad que caracteriza a los seguidores del ex Gran Hermano.
La vigilia no solo simboliza un gesto de afecto hacia el joven, sino también un espacio de contención para familiares y fanáticos, que en medio de la incertidumbre encuentran un canal para compartir su preocupación y esperanza. La organización del encuentro incluye la invitación a llevar velas y mensajes de apoyo, resaltando la intención de congregar a personas de diferentes creencias y convicciones para acompañar a Thiago desde un mismo sentimiento.
A esto se suma la particularidad de que, durante la jornada inicialmente prevista, el hospital también albergaba actividades relacionadas con el fin de ciclo de estudiantes de enfermería, lo que generó un contraste entre la celebración académica y la vigilia de carácter emotivo. Aun así, el aplazamiento no disminuyó la determinación de quienes esperan un milagro y confían en la recuperación del joven.
La espera hasta el sábado se percibe como un tiempo adicional para que familiares y amigos se preparen emocionalmente y puedan brindar un abrazo simbólico cargado de fe y esperanza. La convocatoria refleja la fuerza de la comunidad de seguidores de Thiago y la importancia de mantener la unidad y la solidaridad en momentos difíciles, mientras el joven continúa bajo supervisión médica.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario