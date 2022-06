La dramática situación de la ex pareja de Sergio Denis

“Me está costando mucho vivir en este país, el día a día es un remar constante sin parar para estar siempre con la plata justa, es difícil y no puedo vivir con mis hijos en esta pensión, realmente es sobrevivir y siento que hoy no vivo, estuve laburando en un bar pero ya no, pagan tan poco que solo lo puede hacer alguien de 18 años, no una mamá sola con dos chicos porque no podés pagar nada, yo no llego ni a principio de mes, es tal cual”, añadió.

Verónica Monti

Los hijos, su gran preocupación

“Los chicos crecen por minuto y están en una edad donde la zapatilla de marzo ya no le sirve, el mercado, la ropa y quién se hace cargo de ellos hoy es mi mamá, sigo buscando un trabajo porque ahí ganaba 28 mil pesos en el bar, no es nada”, indicó la ex mujer de Sergio Denis.

“Yo soy una persona extremadamente sensible aunque no parezca, soy una mina sensible y sufro mucho por los chicos y la ausencia del padre, me gustaría darles más cosas, he tenido momentos complicados, Salvador y Franca son todo para mí, la vida me ha cacheteado de manera importante, tengo esa capacidad de reciclaje y volver a empezar”, señaló al respecto Monti.

“Una como mamá sufre mucho por no vivir juntos, yo vivo en una pensión que no deja que entren niños acá, por eso están con mi mamá, yo no puedo alquilar nada porque no tengo plata, no es un hábitat bueno porque es todo compartido, el papá de mis chicos está ausente totalmente, física y económica, es muy complicado”, concluyó.