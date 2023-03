La expareja de Ergün Demir lo denunció por violación y estafa: "Me quería muerta para que no hablara"

ex pareja de Ergün Demir

Y agregó: “Te roban tu luz y tu identidad, logran desestabilizarte ante a vos como un niño sufrido para lograr tu compasión pero hubo una situación límite en mi casa donde estuve agonizando porque me sentía mal, le pedí que me lleve a mi habitación y me decía que no podía porque entrar a mi habitación era pecado, llegué a la cama como pude, yo no podía hablar y con los ojos trataba de decirle que me socorriera, después de dos horas llamé al SAME y cuando venían los médicos se escondió para que no lo vieran, él me drogaba y me di cuenta porque encontré jeringas en su habitación”.

“Llegó un momento que al estar en coma estaba muerta, fue muy difícil darme cuenta lo que me había sucedido, él me violaba dormida, yo tuve dos intentos de suicidio, me quería arrancar la piel y le decía, mirá en lo que me convertirte”, relató la mujer.

Y cerró con una dura acusación: “Él abusaba de menores, él quería que esté muerta para que no hablara, él me mostraba fotos de una menor y se masturbaba nombrándola, consumía pornografía, es un pedófilo”.