La firme postura de Joan Manuel Serrat sobre los impuestos: "Me preocupa"

"Se promete que a partir de ahora no habrá que pagar impuestos. Y hay gente que lo ve como un progreso, eso me preocupa. Si tú tienes mucho dinero, estarás feliz de la vida. El que no tenga dinero o unos ingresos, necesita para sobrevivir un apoyo de lo público", convino, y agregó: "No estoy feliz con el tiempo que vivo porque me es imposible vivir aparte de la sociedad".