La firme postura de Joan Manuel Serrat sobre los impuestos: "Me preocupa"
De visita por Mendoza, el catalán afirmó que no está feliz con los tiempos que corren porque "es imposible vivir aparte de la sociedad".
Joan Manuel Serrat estuvo de visita por Mendoza entre el 12 y 14 de marzo para recibir la distinción de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo. Durante esa visita dejó algunas reflexiones como la que reapareció esta semana sobre el individualismo y el estado actual del sistema.
"Todos los pesimistas deben estar triunfando en estos momentos. Los presagios que se han podido dar en los últimos 50 años acerca de la involución del individuo se quedan cortos", sentenció el catalán durante una entrevista con el historiador Felipe Pigna.
Aunque triste, la reflexión es certera: "Me temo que ni siquiera a mi edad, en la que te gusta prácticamente todo. A uno se le quedaron los sueños en la otra orilla del río. Difícilmente van a ser rescatables", señaló.
"Te encuentras con que el derecho a la vivienda no existe. El derecho a la sanidad digna no existe. El derecho a un puesto de trabajo no existe. El derecho al agua, al aire, a lo que es de todos, no existe. Y podríamos seguir. Una sociedad que dice ser democrática y donde la justicia social no existe es muy difícil que me pueda gustar. El individualismo se fomenta, 'sálvese quien pueda'", expresó.
Joan Manuel Serrat dio cátedra de sensibilidad social con ejemplos claros sobre cómo afecta a la sociedad la falta de perspectiva sobre el bien común por sobre el individual.
"Se promete que a partir de ahora no habrá que pagar impuestos. Y hay gente que lo ve como un progreso, eso me preocupa. Si tú tienes mucho dinero, estarás feliz de la vida. El que no tenga dinero o unos ingresos, necesita para sobrevivir un apoyo de lo público", convino, y agregó: "No estoy feliz con el tiempo que vivo porque me es imposible vivir aparte de la sociedad".
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