Murió Erica Ash, actriz de "Scary Movie"

La trayectoria de Erica Ash en el espectáculo

Su trayectoria incluye actuaciones en Broadway, en cortometrajes como I Can Smoke y Minna, así como en la televisión, para producciones entre las que destacan: After Party, MADtv, Cold Case y The Big Gay Sketch Show. Uno de sus últimos papeles en cine fue en Tenemos un fantasma, una comedia de terror disponible en Netflix de la que participan David Harbour y Anthony Mackie.