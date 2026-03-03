Ernestina Pais rompió el silencio tras el choque en Vicente López: su versión y los detalles del episodio
La periodista quedó envuelto en una nueva polémica, habló y desmintió la versión que circuló durante la tarde
Un confuso episodio ocurrido en Vicente López puso en el centro de la escena a Ernestina Pais y generó una fuerte repercusión mediática. La conductora quedó envuelta en rumores que indicaban que habría chocado contra otro vehículo sobre la Avenida del Libertador al 600 y que incluso se habría negado a realizar el control de alcoholemia.
Con el correr de las horas, la versión tomó mayor dimensión y comenzó a replicarse en distintos medios. Frente a eso, Pais decidió dar su palabra y aclarar lo sucedido. Según explicó, no existió el choque tal como se difundió y tampoco intentó retirarse del lugar para evitar ningún procedimiento. De acuerdo a su relato, todo se trató de un malentendido que fue creciendo y desvirtuándose a medida que avanzaba la tarde.
La periodista Luis Bremer compartió en el programa A la Tarde el mensaje que intercambió con ella. “Estoy en casa. Ya 'chocar'. Estoy en casa, ni idea. Beso”, leyó al aire, dejando en claro la postura de la conductora ante las versiones que la señalaban.
El episodio, sin embargo, continuó sumando testimonios. En el mismo ciclo, el periodista Gianluca Chaet brindó detalles sobre lo que presenció en el lugar. “No vi a Ernestina manejando. Me tomaron como testigo junto a otra persona que estaba por la zona. Ella estaba después de un posible accidente con un Alfa Romeo, en un presunto estado de alcoholemia. Me llamaron de testigo porque estaban teniendo problemas con ella, ya que se quería ir del lugar”, relató.
En cuanto al procedimiento, agregó: “No sé cómo habría sido el accidente. Vi que se negó a hacerse el test de alcoholemia. Lo que escuché fue que no podía hacérselo porque tenía problemas con un medicamento”.
El testigo también aclaró que no se trató de un operativo previo: “No había ningún control. La persona que manejaba el Alfa Romeo, que habría recibido el impacto, llamó a la policía porque Ernestina tenía olor a alcohol, según lo que dijo ella. El accidente yo no lo vi. Presencié a las personas pasándose los datos, a la policía sacando fotos de los autos y aguardando que llegaran los agentes de tránsito para hacer el control pertinente”.
Sobre el estado emocional de Pais en ese momento, sostuvo que “estaba angustiada, nerviosa. No tuve contacto con ella, fue más con la policía y la persona del Alfa Romeo”.
Finalmente, respecto al desenlace del procedimiento, señaló: “Parece que le retuvieron el auto. Después que me retiré de firmar el acta, dijeron que se lo iban a retener”.
