Ernestina Pais rompió el silencio tras el choque en Vicente López: su versión y los detalles del episodio

El testigo también aclaró que no se trató de un operativo previo: “No había ningún control. La persona que manejaba el Alfa Romeo, que habría recibido el impacto, llamó a la policía porque Ernestina tenía olor a alcohol, según lo que dijo ella. El accidente yo no lo vi. Presencié a las personas pasándose los datos, a la policía sacando fotos de los autos y aguardando que llegaran los agentes de tránsito para hacer el control pertinente”.

Sobre el estado emocional de Pais en ese momento, sostuvo que “estaba angustiada, nerviosa. No tuve contacto con ella, fue más con la policía y la persona del Alfa Romeo”.

Finalmente, respecto al desenlace del procedimiento, señaló: “Parece que le retuvieron el auto. Después que me retiré de firmar el acta, dijeron que se lo iban a retener”.