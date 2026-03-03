Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada
El participante tuvo que abandonar la casa por decisión del público este lunes y generó un gran impacto en los que siguen en competencia.
La primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada dejó su primer nombre fuera de competencia. Gabriel Lucero, reconocido en redes por ser el creador de la animación “Gente rota”, quedó eliminado con el 54,8% del voto negativo del público y se convirtió en el primer jugador en despedirse de la casa de Telefe.
Su salida no sorprendió del todo, ya que en los días previos había dejado en claro que la experiencia no estaba resultando como esperaba. En una charla íntima con otro compañero, fue sincero sobre cómo se sentía dentro del juego: “Por una cuestión de dignidad, no me gustaría irme primero. No es para mí, no me hallo. Me siento demasiado frágil”, expresó, dejando entrever su incomodidad con el encierro y la exposición.
Lucero también explicó que su permanencia tenía un límite personal. “No quiero sacrificar mi cordura”, sostuvo al hablar sobre el impacto que le estaba generando la convivencia. Desde su presentación, se había definido como “compositor de música y humorista”, con el objetivo de que el público pudiera conocer a la persona detrás de “Gente rota”, el fenómeno viral de animaciones construidas a partir de audios reales de WhatsApp.
Sin embargo, su paso por la casa estuvo atravesado por la preocupación constante. En más de una oportunidad reconoció que temía “la cancelación” por antiguos comentarios en redes sociales o por situaciones que pudieran afectar a su pareja. A eso se sumó el desgaste físico: admitió que “el mal descanso” lo había afectado más de lo que imaginaba.
Ya fuera del reality, Gabriel tendrá la oportunidad de hablar por primera vez sobre su experiencia en la gala de este martes, donde podrá profundizar sobre los motivos de su decisión y cómo vivió estos días dentro del programa más visto de la televisión.
