Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Su salida no sorprendió del todo, ya que en los días previos había dejado en claro que la experiencia no estaba resultando como esperaba. En una charla íntima con otro compañero, fue sincero sobre cómo se sentía dentro del juego: “Por una cuestión de dignidad, no me gustaría irme primero. No es para mí, no me hallo. Me siento demasiado frágil”, expresó, dejando entrever su incomodidad con el encierro y la exposición.