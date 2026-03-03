Quién es el futbolista que atacó al novio de su expareja y lo dejó inconsciente

La víctima fue identificada como Darío Carrizo, de 21 años, quien ya se recupera en su casa tras haber estado internado en el Hospital Municipal de Pigüé por las lesiones que le provocó Martinoya.

Hasta ahora se sabe que el futbolista persiguió en su camioneta a Carrizo y a la joven -que según el sitio Infobae tiene 17 años y por eso no trascendieron ni su nombre ni su cara- y los interceptó sobre la calle Urquiza al 800.

Luego Martinoya se bajó de su camioneta y atacó a golpes y patadas a Carrizo, sin decir nada, y rechazó de un empujón a la joven cuando intentó separarlos.

Personal de la UFIJ N°12 de Bahía Blanca investiga a Martinoya por "lesiones leves" tras la denuncia de Carrizo, pero la carátula podría cambiar a "homicidio en grado de tentativa" ya que en el video del ataque se ve el momento en que el futbolista le pega una patada en la cabeza a la víctima cuando ya estaba en el suelo.