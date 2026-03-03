Quién es el futbolista que atacó al novio de su expareja y lo dejó inconsciente
Matteo Martinoya tiene 21 años, igual que la víctima, a quien persiguió con su camioneta hasta lograr interceptarlo en Pigüé, provincia de Buenos Aires.
La justicia investiga a Matteo Martinoya, de 21 años, en conexión con el ataque ocurrido el sábado pasado en la localidad bonaerense de Pigüé, donde un hombre que podría ser él golpeó brutalmente al novio de su expareja.
El año pasado Martinoya figuraba como jugador del Club Unión Pigüé en Reserva, donde llegó a ser capitán aunque haya estado suspendido por una tarjeta roja en una fecha, como reportó la emisora De la Ciudad 92.1 en julio de 2025.
Esta semana, tras la difusión de lo ocurrido el sábado pasado, el futbolista resolvió quitar su foto de perfil en Facebook y restringido el acceso al mismo, informó el sitio Ciudad Noticias, de la localidad de Saavedra, a 114 kilómetros de Bahía Blanca.
Vecinos de Pigüé aseguraron esta semana que Martinoya tiene antecedentes por hechos violentos, como cuando fue denunciado por apuñalar a una persona en la zona de la Laguna de las Encadenadas, también cercana a Bahía Blanca.
Testigos señalaron que el futbolista suele vincularse con adolescentes y protagonizar episodios de maltrato y agresiones como el que se registró a las 5.13 de la mañana del sábado pasado sobre la calle Urquiza al 800.
La víctima fue identificada como Darío Carrizo, de 21 años, quien ya se recupera en su casa tras haber estado internado en el Hospital Municipal de Pigüé por las lesiones que le provocó Martinoya.
Hasta ahora se sabe que el futbolista persiguió en su camioneta a Carrizo y a la joven -que según el sitio Infobae tiene 17 años y por eso no trascendieron ni su nombre ni su cara- y los interceptó sobre la calle Urquiza al 800.
Luego Martinoya se bajó de su camioneta y atacó a golpes y patadas a Carrizo, sin decir nada, y rechazó de un empujón a la joven cuando intentó separarlos.
Personal de la UFIJ N°12 de Bahía Blanca investiga a Martinoya por "lesiones leves" tras la denuncia de Carrizo, pero la carátula podría cambiar a "homicidio en grado de tentativa" ya que en el video del ataque se ve el momento en que el futbolista le pega una patada en la cabeza a la víctima cuando ya estaba en el suelo.
