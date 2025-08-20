Manuel Turizo brindó un show y conquistó a todos con su música
El cantante colombiano se presentó en Buenos Aires con su "201 Tour" y terminó de enamorar a 15 mil personas.
Este lunes 18 de agosto, el Movistar Arena se convirtió en fiesta con la llegada de Manuel Turizo a Buenos Aires. El cantante colombiano armó su propia “Habitación 201”. Con entradas agotadas y un público encendido desde el primer acorde, el artista demostró que es uno de los grandes referentes de la música latina actual.
La noche arrancó con mucha fuerza de la mano de Mala Costumbre y rápidamente se convirtió en una fiesta. Acompañado por una puesta visual impactante, bailarines y una banda sólida, Turizo repasó lo mejor de su repertorio combinando regguetón, bachata, pop y baladas urbanas.
Hubo también momentos de intimidad. En un set más acústico, Turizo se sentó al piano para interpretar A Nombre Tuyo, Bésame y Esclavos. Allí el estadio se llenó de celulares iluminados y parejas que se abrazaban mientras coreaban las letras, generando un clima de complicidad y ternura.
La noche también se prestó para sorpresas: Yami Safdie estuvo de invitada y estrenaron junto el tema Amor Prestado. La química entre ambos fue evidente y el público respondió con una ovación que marcó uno de los puntos más altos del show.
La recta final fue un torbellino de energía. Clásicos como Vaina Loca, Una Lady Como Tú, Culpables y Esperándote hicieron vibrar al Movistar Arena, mientras que la seguidilla explosiva de Qué Haces, Vagabundo, Enhorabuena y El Merengue cerró la noche en un clima de euforia total.
Turizo se mostró agradecido en varias ocasiones: “Bienvenidos a 201, mi casa es la casa de todos ustedes. Me los llevo en el corazón”, dijo emocionado, reforzando el lazo especial que lo une con su público argentino.
Con un show que combinó fiesta, romanticismo y conexión auténtica, Manuel Turizo dejó claro que su carrera atraviesa un momento de madurez artística. La noche en Buenos Aires no solo fue un éxito rotundo, sino también una celebración compartida que quedará en la memoria de sus fans.
