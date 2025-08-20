Manuel Turizo brindó un show y conquistó a todos con su música

Turizo se mostró agradecido en varias ocasiones: “Bienvenidos a 201, mi casa es la casa de todos ustedes. Me los llevo en el corazón”, dijo emocionado, reforzando el lazo especial que lo une con su público argentino.

Con un show que combinó fiesta, romanticismo y conexión auténtica, Manuel Turizo dejó claro que su carrera atraviesa un momento de madurez artística. La noche en Buenos Aires no solo fue un éxito rotundo, sino también una celebración compartida que quedará en la memoria de sus fans.