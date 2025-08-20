Mora desató una locura en Buenos Aires con dos shows increíbles
El reconocido artista se presentó ante 30 mil personas e hizo delirar a todos sus fanáticos.
El Movistar Arena vibró dos noches seguidas con la energía de Mora, que regresó a Buenos Aires con su gira mundial Lo Mismo de la Otra Vez. Con entradas agotadas desde hace semanas, el público argentino lo recibió con una ovación ensordecedora, confirmando la relación especial que el artista boricua tiene con la ciudad.
Desde el primer minuto, la puesta en escena dejó en claro que Mora subió la vara: pantallas gigantes, visuales futuristas, un juego de luces envolvente y un sonido impecable convirtieron al recinto en una fiesta masiva.
Durante más de dos horas de show, Mora mantuvo al público de pie, cantando y bailando sin descanso. La conexión con la gente fue absoluta, transformando cada canción en un coro colectivo que retumbó en todo el estadio.
Temas como “Modelito”, “Como Has Estau”, “Droga”, “La Inocente”, “512”, “Volando” y “Memorias” se convirtieron en algunos de los puntos más altos de la noche.
Mora no solo reafirmó su poder como uno de los artistas más importantes del reggaetón y el trap latino, sino que también dejó claro por qué el público argentino lo siente propio. Dos noches históricas que confirmaron que su conexión con Buenos Aires es única y que su carrera sigue en ascenso global.
El consagrado artista comenzó su gira en Honduras ante miles de fanáticos emocionados que fueron parte de la presentación en vivo de su último álbum “Lo Mismo de Siempre”. Luego siguió su exitoso paso por escenarios de El Salvador, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Ecuador, Colombia y Paraguay como parte de una extensa gira mundial.
MORA, uno de los artistas más prolíficos del género urbano, galardonado y consagrado consagrado como compositor, cantante y productor musical, ha ido recopilando grandes éxitos así como colaboraciones estelares con nombres como Karol G, Bad Bunny, Sech, Eladio Carrión, Feid, Jhayco, Quevedo, PaoPao, Elena Rose, Zion, Nicki Nicole y Duki, entre otros.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario