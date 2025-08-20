Mora desató una locura en Buenos Aires con dos shows increíbles

El consagrado artista comenzó su gira en Honduras ante miles de fanáticos emocionados que fueron parte de la presentación en vivo de su último álbum “Lo Mismo de Siempre”. Luego siguió su exitoso paso por escenarios de El Salvador, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Ecuador, Colombia y Paraguay como parte de una extensa gira mundial.

MORA, uno de los artistas más prolíficos del género urbano, galardonado y consagrado consagrado como compositor, cantante y productor musical, ha ido recopilando grandes éxitos así como colaboraciones estelares con nombres como Karol G, Bad Bunny, Sech, Eladio Carrión, Feid, Jhayco, Quevedo, PaoPao, Elena Rose, Zion, Nicki Nicole y Duki, entre otros.