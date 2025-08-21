Gilberto Gil vuelve a Argentina con su gira despedida "Tempo Reí Tour"

A lo largo de las décadas, la discografía de Gil construyó una unidad rara y preciosa: canciones que retratan al Brasil, moldeadas por formas rítmicas y melódicas profundamente personales.

El desafío de la última gira TEMPO REI será condensar ese tesoro nacional y llevarlo al escenario, celebrando tanto su repertorio como las múltiples facetas de Gil: el cantautor; el tropicalista que fue preso por la dictadura militar y luego exiliado en Londres; el Ministro de Cultura; el miembro de la Academia Brasileña de Letras; el Doctor Honoris Causa por Berklee College of Music en Boston (EE.UU.) y por la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ); y el patriarca de una familia musical.

“Consideré muchos elementos antes de decidirme a realizar una gira final. Reflexioné sobre el mercado musical y las exigencias físicas de los grandes espectáculos. Quiero seguir haciendo música a otro ritmo, pero antes tendremos esta hermosa celebración junto al público y mi familia. Transformar las viejas formas de vivir”, afirma Gilberto Gil.