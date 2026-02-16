Polémica en redes sociales por posteo en X de una médica sobre una paciente fallecida: qué significa "bolsear"

Sin embargo, otros profesionales de la salud intervinieron para aclarar la situación técnica:

Asistencia respiratoria: El usuario @ladriguruok explicó que la médica no estaba hablando de una bolsa mortuoria, sino que "en realidad le está dando ventilación".

La bolsa de resucitación: En la misma línea, la usuaria @__yamila__ detalló que el término proviene del uso de la "Bolsa de Resucitación" manual, comúnmente conocida por su marca comercial "Ambú".

A pesar de la aclaración técnica, las formas fueron duramente criticadas. "En la facultad les enseñan términos técnicos de uso común por algo", reprochó una usuaria, cuestionando que haya elegido la expresión "arranqué bolseando a una flaca" en lugar de decir que estaba reanimando o ventilando a una paciente.

El debate ético en las redes sociales: tomografías y datos personales

Más allá de la semántica, el verdadero foco del repudio se centró en la vulneración de la intimidad de la paciente y su familia en un momento de extremo dolor.

La "Dra. Peluche" decidió sumar al hilo de Twitter una foto de la tomografía computada del cerebro de la joven acompañada únicamente de la expresión "Aia". Especialistas en la red señalaron que la imagen mostraba un cuadro gravísimo con sangre en el espacio ventricular.

Para agravar la situación, la médica continuó relatando detalles íntimos del duelo del viudo: "Encima le tuve que devolver al marido el collar que tenia grabada una foto de ellos y atrás una fecha, asumo el aniversario".

Esta exposición de material médico confidencial y de la intimidad familiar fue catalogada por muchos como morbosa y psicopática. "Lo turbio es que cuente datos personales de la muerta y suba la tomografía (causa de muerte) con comentarios re morbosos", sentenció la usuaria @Yulinetx, resumiendo el sentir de gran parte de la comunidad virtual frente a este grave desliz profesional.