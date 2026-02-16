Polémica en redes sociales por posteo en X de una médica sobre una paciente fallecida: qué significa "bolsear"
Una profesional se volvió viral en las redes sociales tras contar cómo intentó reanimar a una joven. El uso de jerga médica y fotos desató un debate ético en X.
La red social X (ex Twitter) amaneció este lunes 16 de febrero con una fuerte controversia en torno a los límites de la ética profesional en el ámbito de la salud. La usuaria conocida como "Dra. Peluche" (@drapeluche) relató una dramática situación vivida en la guardia, pero el tono y los detalles compartidos generaron un repudio generalizado.
"Yo arranqué mi mañana bolseando a una flaca de mi edad hasta el tomógrafo mientras el marido le agarraba la mano y le pedía por favor que no lo deje solo sin saber que ya estaba solo. Ustedes bien?", publicó la médica a las 7:03 a.m.
La publicación rápidamente superó las 650 mil visualizaciones y desató una ola de indignación.
La confusión en X por el término "bolsear"
Gran parte del enojo inicial de los usuarios provino de una mala interpretación de la jerga médica. Muchos creyeron que "bolsear" refería a colocar el cuerpo de la paciente en una bolsa mortuoria de manera despectiva.
IMPORTANTE: Reforma Laboral: mientras los sin hijos del Gobierno llaman a aumentar la natalidad, las licencias no se tocan
Sin embargo, otros profesionales de la salud intervinieron para aclarar la situación técnica:
-
Asistencia respiratoria: El usuario @ladriguruok explicó que la médica no estaba hablando de una bolsa mortuoria, sino que "en realidad le está dando ventilación".
La bolsa de resucitación: En la misma línea, la usuaria @__yamila__ detalló que el término proviene del uso de la "Bolsa de Resucitación" manual, comúnmente conocida por su marca comercial "Ambú".
A pesar de la aclaración técnica, las formas fueron duramente criticadas. "En la facultad les enseñan términos técnicos de uso común por algo", reprochó una usuaria, cuestionando que haya elegido la expresión "arranqué bolseando a una flaca" en lugar de decir que estaba reanimando o ventilando a una paciente.
El debate ético en las redes sociales: tomografías y datos personales
Más allá de la semántica, el verdadero foco del repudio se centró en la vulneración de la intimidad de la paciente y su familia en un momento de extremo dolor.
La "Dra. Peluche" decidió sumar al hilo de Twitter una foto de la tomografía computada del cerebro de la joven acompañada únicamente de la expresión "Aia". Especialistas en la red señalaron que la imagen mostraba un cuadro gravísimo con sangre en el espacio ventricular.
Para agravar la situación, la médica continuó relatando detalles íntimos del duelo del viudo: "Encima le tuve que devolver al marido el collar que tenia grabada una foto de ellos y atrás una fecha, asumo el aniversario".
Esta exposición de material médico confidencial y de la intimidad familiar fue catalogada por muchos como morbosa y psicopática. "Lo turbio es que cuente datos personales de la muerta y suba la tomografía (causa de muerte) con comentarios re morbosos", sentenció la usuaria @Yulinetx, resumiendo el sentir de gran parte de la comunidad virtual frente a este grave desliz profesional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario